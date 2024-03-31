Rize Belediye başkan adayları kimlerdir? Rize Belediyesi hangi partide? Rize Belediye başkanı kimdir? Rize Belediyesi hangi partide? Rize Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Rize Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Rize Belediyesini hangi parti kazandı ve Rize Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Rize yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:26 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:26 facebook

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