        Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda TIR alev aldı

        Rize’de Karadeniz Sahil Yolu’nda TIR alev aldı

        Rize'nin Pazar ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde seyir halindeki TIR alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 19:56 Güncelleme:
        Karadeniz Sahil Yolu'nda TIR alev aldı
        Pazar ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda seyir halinde olan TIR’ın motor bölümde yangın çıktı.

        Sürücüsünün yol kenarında çekip araçtan indiği TIR kısa sürede alevlere teslim oldu. Alev topuna dönen TIR’ı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf: DHA

        Netanyahu füzeyle vurulan noktaya gitti

        Netanyahu füzeyle vurulan noktaya gitti

