Rize’nin İkizdere ilçesinde hayvancılık ile uğraşan Kenan Aydın’a ait inek bir derede boğularak öldü.
Ölen hayvanına üzülen Aydın büyük üzüntü yaşarken, ineğine sarılarak ağladı.
O anlar ise cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı.
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