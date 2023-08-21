Rizeli öğretmen tatilini ağaç evinde geçiriyor
Yaz tatillerini memleketi Rize'de değerlendiren Eyüp Kaya, sadece tırmanabilenlerin ulaşabildiği ağaç evde bütün zamanını geçiriyor
Samsun'da öğretmenlik yapan 37 yaşındaki Eyüp Kaya, 'Rizeli'ye özgü kıvrak zekasını konuşturdu. Kaya, memleketi Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Yerelma köyüne tatile geldiğinde bir ağaç ev yapmak istedi.
Ağaç ev için çalışmalara başlayan Kaya, gece gündüz demeden uğraştı ve istediği evi yaptı. Sosyal medyada paylaştığı ağaç üzerindeki 7 metrekarelik ev içerisinde yaptığı aktiviteler herkes tarafından ilgi görmeye başladı.
Kaya'nın yaptığı ağaç eve ise sadece tırmanarak çıkılmasından ötürü herkes ulaşamıyor. Adrenalin tutkunu olan Kaya, yaptığı evin içerisinde oraya ulaşabilen arkadaşlarıyla beraber çay ve sohbet ederken bir yandan da eğlenmek için horon oynuyor. Kaya, ağaç evin içerisinde sıcaktan bunaldığında da camın dışına veya ağaç evin çatısına çıkıyor.
"BEN ÖĞRETMENİM VE YAKLAŞIK 2 AY TATİLİM VAR VE HEPSİNİ DE AĞAÇTA HARCIYORUM"
Tatil zamanında Rize'ye geldiğinde zamanını ağaçta geçirdiğini ifade eden Eyüp Kaya, “Biz çocukluktan beridir ağaçların tepelerinde minik evler yapıyorduk. Her gittiğimiz yerde, annemizin yanında dolaşırken bahçelerde küçük kulübeler yapıyorduk. Fakat onlar uzun ömürlü olmuyordu.
Ben de böyle uzun ömürlü olsun, biraz da hava alayım diye yaptım. Orada çay içiyorum. Öğretmenlik yapıyorum ve yaklaşık 2 ay tatilim var ve hepsini de ağaçta harcıyorum” şeklinde konuştu.
“HEP AĞAÇ TEPELERİNDEYİM”
Ağaç eve sadece tırmanabilenlerin ulaşabileceğini söyleyen Kaya, “Bizim felsefemiz, bu dünyada rahat yaşamak istiyorsan ya maddi anlamda çok iyi olacaksın ya da deli olacaksın. Bizim de maddi tarafımız fazla olmadığı için diğer tarafı seçtik.
Deli derken aklı olmayan anlamında değil. Adrenalin dolu şeyleri seviyoruz. Ben hep ağaç tepelerindeyim. Eve fazla para harcamadık. Ağaç eve bir de balkon yapacağım. Yazın takacağız, kışın alacağız” diye konuştu