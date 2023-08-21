Rizeli öğretmen tatilini ağaç evinde geçiriyor

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"BEN ÖĞRETMENİM VE YAKLAŞIK 2 AY TATİLİM VAR VE HEPSİNİ DE AĞAÇTA HARCIYORUM" Tatil zamanında Rize'ye geldiğinde zamanını ağaçta geçirdiğini ifade eden Eyüp Kaya, “Biz çocukluktan beridir ağaçların tepelerinde minik evler yapıyorduk. Her gittiğimiz yerde, annemizin yanında dolaşırken bahçelerde küçük kulübeler yapıyorduk. Fakat onlar uzun ömürlü olmuyordu.

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Ben de böyle uzun ömürlü olsun, biraz da hava alayım diye yaptım. Orada çay içiyorum. Öğretmenlik yapıyorum ve yaklaşık 2 ay tatilim var ve hepsini de ağaçta harcıyorum” şeklinde konuştu.