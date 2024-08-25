Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Rizespor-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Göztepe ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Rize'de kazanarak bu sezon ligde ilk deplasman galibiyetini almak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Jose Mourinho'nun ekibinde karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı bir oyuncu bulunmuyor. Peki Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri ile ilgili tüm detaylar...
Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe, ligin 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertli takım, Rizespor deplasmanını kayıpsız geçmeye çalışacak. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı, 25 Ağustos 2024 Pazar günü yani bu akşam oynanacak.
Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele, saat 21.45'te başlayacak.
RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Rizespor-Fenerbahçe maçı, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.
RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Taha, Mosci, Aliqulov, Hojer, Papanikolau, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe.
FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Maximin, En-Nesyri.
LİGDE 45. RANDEVU
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 29 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavili ekip ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi.
Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 97 gol atarken, Rizespor 41 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında Şubat ayında Rize'de oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.
RİZE'YE KARŞI SON 10 MAÇI KAZANDI
Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 9'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 10 resmi müsabakada galibiyet elde etti.
Bu süreçte oynanan maçlarda hücum yönü öne çıkan Fenerbahçe, 31 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi son olarak Eylül 2018'de sahasında 3-0 mağlup etti.