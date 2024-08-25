Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe, ligin 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertli takım, Rizespor deplasmanını kayıpsız geçmeye çalışacak. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...