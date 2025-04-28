R.Madrid'de Ancelotti'nin yerine gelecek isim!

İspanyol devi Real Madrid'de sezon sonu teknik direktör Carlo Ancelotti yerine gelecek isim belli oldu.

Fichajes'te yer alan habere göre; Los Blancos yönetimi, deneyimli teknik adam ile gelecek sezon yola devam etmeme kararı aldı.

İŞTE YERİNE GELECEK İSİM

Bernabeu yönetiminin, Bayer Leverkusen'de tarihi başarılara imza atan ve aynı zamanda kulübü de yakından tanıyan Xabi Alonso ile anlaşma sağlayacağı aktarıldı.

43 yaşındaki genç çalıştırıcının ön koşullarından birisinin Martin Zubimendi transfer olduğu ancak Real Madrid'in öncelikli yatırımının Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga üzerinde olduğunu iletildi.

ALONSO'NUN LEVERKUSEN KARNESİ

Kariyerinde ilk A Takım Teknik Direktörlüğü görevine Bayer Leverkusen'de başlayan Alman çalıştırıcı, burada çıktığı 137 karşılaşmada 2.17 puan ortalaması yakaladı.