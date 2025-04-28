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        Haberler Spor Futbol İspanya R.Madrid'de Ancelotti'nin yerine gelecek isim - Futbol Haberleri

        R.Madrid'de Ancelotti'nin yerine gelecek isim

        Bu sezon Avrupa'da ve ligde istediği sonuçları alamayan Real Madrid, sezon sonunda teknik direktör Carlo Ancoletti'yle yolları ayırıp Xabi Alonso'yu getirmeyi düşünüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 16:38 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:38
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        R.Madrid'de Ancelotti'nin yerine gelecek isim!
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        İspanyol devi Real Madrid'de sezon sonu teknik direktör Carlo Ancelotti yerine gelecek isim belli oldu.

        Fichajes'te yer alan habere göre; Los Blancos yönetimi, deneyimli teknik adam ile gelecek sezon yola devam etmeme kararı aldı.

        ANCELOTTI BREZİLYA YOLCUSU

        Öte yandan Carlo Ancelotti'nin, 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Brezilya Milli Takımı'ndan gelen teklifi kabul edeceği aktarıldı.

        İŞTE YERİNE GELECEK İSİM

        Bernabeu yönetiminin, Bayer Leverkusen'de tarihi başarılara imza atan ve aynı zamanda kulübü de yakından tanıyan Xabi Alonso ile anlaşma sağlayacağı aktarıldı.

        43 yaşındaki genç çalıştırıcının ön koşullarından birisinin Martin Zubimendi transfer olduğu ancak Real Madrid'in öncelikli yatırımının Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga üzerinde olduğunu iletildi.

        ALONSO'NUN LEVERKUSEN KARNESİ

        Kariyerinde ilk A Takım Teknik Direktörlüğü görevine Bayer Leverkusen'de başlayan Alman çalıştırıcı, burada çıktığı 137 karşılaşmada 2.17 puan ortalaması yakaladı.

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