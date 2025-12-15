Habertürk
        Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner, ölü olarak bulundu

        Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner, ölü olarak bulundu

        Ünlü yönetmen Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner, Los Angeles'taki evlerinde ölü olarak bulundu

        Giriş: 15.12.2025 - 09:10 Güncelleme: 15.12.2025 - 09:10
        Ölü olarak bulundular
        Ünlü yönetmen ve oyuncu Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner'ın Los Angeles'taki evlerinde ölü bulunması, sinema dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı.

        78 yaşındaki Rob Reiner ve 68 yaşındaki eşi Michele Singer Reiner, Los Angeles'ın Brentwood semtindeki malikanelerinde pazar öğleden sonra hayatlarını kaybetmiş olarak bulundu. Çiftin vücutlarında bıçakla oluşmuş kesiklere benzer yaralar tespit edildi. Olay yerine saat 15.30 sularında itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Los Angeles Polis Departmanı'nın (LAPD) Soygun - Cinayet Birimi, olayın nasıl gerçekleştiğini aydınlatmak üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olayın niteliği hakkında detaylı bir resmi açıklama henüz yapılmadı.

        Ünlü komedyen Carl Reiner'ın oğlu olan Rob Reiner, kariyerine 1960'lı yıllarda komedi yazarı olarak başladı. 1970'li yıllarda 'All in the Family' dizisinde canlandırdığı 'Michael Stivic' karakteriyle büyük ün kazanmış ve bu rolüyle iki Emmy Ödülü sahibi olmuştu. Oyunculuk kariyerinin ardından yönetmenliğe ağırlık veren Reiner, 'This Is Spinal Tap', 'When Harry Met Sally...', 'The Princess Bride', 'Misery' ve 'Stand by Me' gibi kült filmlere imza atmıştı.

        Rob Reiner, 'When Harry Met Sally...' filmini yönetirken tanıştığı fotoğrafçı Michele Singer ile 1989'da evlenmişti. Reiner'ın Michele ile yaşadığı aşk, filmin finalinin değiştirilmesine ve karakterlerin mutlu sona ulaşmasına ilham oldu.

        'When Harry Met Sally...'de başrolleri; Billy Crystal ile Meg Ryan paylaştı.
        'When Harry Met Sally...'de başrolleri; Billy Crystal ile Meg Ryan paylaştı.

        Rob Reiner ve Michele Singer Reiner'ın Jake, Nick ve Romy adında üç çocuğu bulunuyordu.

