Yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner'ı bıçaklayarak öldürmekle suçlanan oğulları Nick Reiner, tutuklu bulunduğu Los Angeles hapishanesinde intihar gözetiminden çıkarıldı.

Los Angeles emniyet kaynakları, 32 yaşındaki Nick Reiner'ın, mahkumların kendilerini öldürmelerini önlemek için giydirilen intihar önleme önlüğü giymek zorunda olmadığını söyledi. TMZ'ye konuşan kaynaklar, bir mahkumun iki haftalık bir süre boyunca intihar girişiminde bulunmaması durumunda önlüğün çıkarılmasının standart bir uygulama olduğunu belirtti.

Reiner çifti ve çocukları

REKLAM

Nick Reiner artık intihar gözetiminden çıkarılsa da bir yargıç aksini kararlaştırana kadar, cezaevi görevlilerinin gözetimi altında yüksek gözetim biriminde kalmaya devam edecek.

Üç çocuğu olan yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner, 14 Aralık'ta Los Angeles'taki evlerinde ölü bulunmuş, oğulları Nick ebeveynlerini öldürmekle suçlanmıştı. Nick Reiner'ın bağımlılıkla mücadele ettiği ve şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilmişti.