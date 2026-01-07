Habertürk
        Rob Reiner ve eşinin ölümünden sorumlu tutulan oğulları hapishanede intihar gözetiminden çıkarıldı

        Nick Reiner hapishanede intihar gözetiminden çıkarıldı

        Yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan oğulları Nick Reiner, hapishanede intihar önleme önlüğünden kurtuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 13:40 Güncelleme: 07.01.2026 - 13:40
        İntihar gözetiminden çıkarıldı
        Yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner'ı bıçaklayarak öldürmekle suçlanan oğulları Nick Reiner, tutuklu bulunduğu Los Angeles hapishanesinde intihar gözetiminden çıkarıldı.

        Los Angeles emniyet kaynakları, 32 yaşındaki Nick Reiner'ın, mahkumların kendilerini öldürmelerini önlemek için giydirilen intihar önleme önlüğü giymek zorunda olmadığını söyledi. TMZ'ye konuşan kaynaklar, bir mahkumun iki haftalık bir süre boyunca intihar girişiminde bulunmaması durumunda önlüğün çıkarılmasının standart bir uygulama olduğunu belirtti.

        Reiner çifti ve çocukları
        Reiner çifti ve çocukları
        Nick Reiner artık intihar gözetiminden çıkarılsa da bir yargıç aksini kararlaştırana kadar, cezaevi görevlilerinin gözetimi altında yüksek gözetim biriminde kalmaya devam edecek.

        Üç çocuğu olan yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner, 14 Aralık'ta Los Angeles'taki evlerinde ölü bulunmuş, oğulları Nick ebeveynlerini öldürmekle suçlanmıştı. Nick Reiner'ın bağımlılıkla mücadele ettiği ve şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilmişti.

        Ölümlerine dair detaylar ortaya çıktı
        Ölümlerine dair detaylar ortaya çıktı Haberi Görüntüle
        Elif Kumal'ı arama çalışmaları 8'inci gününde; evlerin güvenlik kameraları inceleniyor

        Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda, kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'dan (34), 8 gündür haber alınamıyor. Çalışmalar sırasında şüphelenilen yerleri incelemek amacıyla Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Aracı ve bir helikopter hazır bekletilirken, 438 personel sahada görev yapıyor. Ayrıca ekiplerin, bölgeye yakın konumdaki tüm evlerin güvenlik kameralarını incelmeye aldığı öğrenildi. (DHA)

        #Rob Reiner
        #Nick Reiner
        #cinayet
        #tutuklama
        #hapishane
