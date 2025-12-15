Rob Reiner’ın oğlu Nick Reiner, anne ve babasının ölümüyle ilgili tutuklandı
Hollywood'un ünlü yönetmenlerinden Rob Reiner'ın oğlu Nick Reiner, anne ve babasının evlerinde ölü bulunmasının ardından cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi
Hollywood film yapımcısı ve oyuncu Rob Reiner ile eşi Michele Singer Reiner'in, Los Angeles’ın lüks Brentwood semtindeki evlerinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.
Los Angeles County Şerif Departmanı’ndan adı açıklanmayan bir yetkili, Reiner çiftinin evlerinde ölü bulunmasının ardından oğulları Nick Reiner’ın cinayet suçlamasıyla tutuklanarak Los Angeles Cezaevi’ne gönderildiğini açıkladı.Rob Reiner, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner
32 yaşındaki Nick Reiner’ın kefaletinin 4 milyon dolar olarak belirlendiği bildirildi. Reiner çiftinin kesin ölüm nedeni ise Los Angeles Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
Fotoğraflar: Backgrid USA