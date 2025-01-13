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        Haberler Dünyadan Robbie Williams Oscar'dan diskalifiye edilmesi hakkında konuştu: Kural, kuraldır

        Robbie Williams Oscar'dan diskalifiye edilmesi hakkında konuştu: Kural, kuraldır

        Robbie Williams, şarkısının Oscar'da 'En İyi Orijinal Film Şarkısı' dalında aday gösterilmesinin ardından diskalifiye olmasını yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 14:37 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:37
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        Diskalifiye yorumu: Kural, kuraldır
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        Ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın Oscar heyecanı yarım kalmış, Oscar'da 'En İyi Orijinal Film Şarkısı' dalında ödül için kısa listeye giren, 'Better Man' filminde kullanılan 'Forbidden Road' şarkısı, diskalifiye edilmişti.

        Şarkı, "film için yazılmamış mevcut bir şarkıdan materyal içerdiği" gerekçesiyle Oscar için uygun görülmemişti. Şarkının 1973 yapımı The Last American Hero'da Jim Croce'un seslendirdiği 'I Got a Name' şarkısıyla melodik benzerliği olabileceği öne sürülmüştü.

        Akademi kurallarına göre, ödül değerlendirmesi için sunulan herhangi bir şarkının sözlerinin ve müziğinin, özgün ve özellikle sinema filmi için yazılmış olması gerekiyor.

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        Williams, 'Better Man'deki şarkısının diskalifiye edilmesi hakkında ilk kez konuştu ve "Kural, kuraldır ve onlara uymak zorundasınız. Güzel olurdu, ama içine kapanık biri olarak bu, gitmek zorunda olmadığım başka bir parti" ifadelerini kullandı.

        50 yaşındaki İngiliz şarkıcı ayrıca, "Bunu atlattım, diğer taraftayım ve her şey yolunda" diye konuştu.

        'Better Man', Williams'ın kendi yaşam öyküsüne dayanıyor ve Take That'le tanınan şarkıcıyı yapay zekayla üretilmiş şempanze olarak tasvir ediyor.

        'Forbidden Road', 'En İyi Orijinal Şarkı' kategorisinde Altın Küre'ye de aday gösterildi.

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        #Robbie Williams
        #oscar
        #müzik
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