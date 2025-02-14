Robert De Niro yedinci çocuğunun annesi Tiffany Chen ile konserde
Robert De Niro, dört yıldır birlikte olduğu ve yedinci çocuğunun annesi olan sevgilisi Tiffany Chen ile Paul McCartney konserine gitti
Oscar'lı oyuncu Robert De Niro, Manhattan'daki Bowery Balo Salonu'nda düzenlenen Paul McCartney konserini, kız arkadaşı Tiffany Chen ile birlikte seyretti.
81 yaşındaki oyuncu, eski dövüş sanatları eğitmeni olan 45 yaşındaki Chen ile 2021'den bu yana birlikte.
Eski Beatles üyesi, 82 yaşındaki İngiliz rock yıldızı Paul McCartney'nin 90 dakikalık sahne performansını seyreden De Niro ve Chen ikilisi, konserden mutlu ayrıldı.
Robert De Niro ile Tiffany Chen, kızları Gia Virginia Chen De Niro'nun ikinci doğum gününü 6 Nisan'da kutlayacak. Gia, De Niro'nun yedinci çocuğu.
Ünlü oyuncu, geçen ay The Sunday Times'da yayınlanan röportajında, 20 aylık kızı Gia ile geçirdiği sabahları anlatmıştı.
Bebeğinin bezini değiştirip değiştirmediği sorulan De Niro; "Hayır, hayır, ama eskiden değiştiriyordum" diye yanıt vermişti.
Ünlü oyuncu, Gia ile hayatını anlatırken; "Ben erken kalkan biriyim. Sabahlarımı onunla Bayan Rachel'ı (YouTube programcısı) izleyerek ve ona biberonunu vererek geçiriyorum" demişti.
İkinci eşi Grace Hightower ile yedi yıldır boşanma davası devam eden De Niro, Chen ile ilk kez 2014 yılında Nancy Meyers'in draması 'The Intern'in setinde tanıştığında hâlâ evliydi.
Eski eşi Diahnne Abbott'tan 53 yaşında Drena adında kızı ve 48 yaşında Raphael adında oğlu olan De Niro'nun Toukie Smith'ten 29 yaşında Julian ve Aaron adlarında ikiz oğulları bulunuyor. De Niro'nun eski eşi Grace Hightower'dan da 26 yaşında Elliot adında oğlu ve 12 yaşında Helen Grace adında kızı var.
Eylül ayında katıldığı TV programında, babalığıyla ilgili "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Mezar taşıma 'Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım' yazacağım" demişti.