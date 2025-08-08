Başrolünde yine Robert Robert Pattinson'ın yer aldığı 'Batman' filminin devamının birkaç ertelemenin ardından 2026'nın ilkbaharında çekimlere başlanması ve filmin 2027'de vizyona girmesi planlanıyor.

Warner Bros., Discovery'nin hissedarlara gönderdiği son verilerine göre; 39 yaşındaki Robert Pattinson'ın 'Batman' filminin devamı olan ve şu anda 'The Batman 2' olarak adlandırılan filmin yapımcısı Matt Reeves.

Veriler arasında ayrıca, 'Superman'in yönetmeni James Gunn'ın 'Supergirl: Woman of Tomorrow', 'Clayface' ve yeni bir 'Wonder Woman' filmini içeren DC ailesinin yeni bölümlerini hazırlamakla meşgul olduğu belirtildi.

REKLAM

DC Studios açıklamasında; "DC Studios'un karakter evreni, yalnızca Warner Bros. Discovery'nin en değerli fikri mülkiyet parçalarından birini değil, aynı zamanda eğlence sektöründeki en değerli varlıklardan birini temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Robert Pattinson, üç ay önce verdiği bir röportajda, filmin yıllarca ertelenmesi nedeniyle üzgün olduğunu ve filmin çekimleri daha fazla ertelenirse "yaşlı bir Batman"i oynayacağını şakayla dile getirmişti. İngiliz oyuncu, süper kahraman rolüne yakında dönüp dönmeyeceği sorulduğunda, "Umarım öyle olur. Genç bir 'Batman' olarak başladım ve devam filminde yaşlı bir 'Batman' olacağım" yanıtını vermişti.