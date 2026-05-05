Robert Plant İstanbul Caz Festivali'nde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, düzenlenen 33. İstanbul Caz Festivali, 2 Temmuz Perşembe akşamı saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzik tarihinin en ikonik seslerinden birini ağırlamaya hazırlanıyor. Rock tarihine damga vuran sesi, sahnedeki karizması ve onlarca yıla yayılan üretimiyle müzik dünyasının en etkileyici figürlerinden Robert Plant, İstanbul’da sadece bir gece sahnede olacak.

Led Zeppelin’in ardından da müzikal yolculuğunu sürekli dönüştüren, farklı türler ve sesler arasında yeni yollar açan Robert Plant, bu kez “Robert Plant with Saving Grace and Suzi Dian” projesiyle festival izleyicisiyle buluşacak. Suzi Dian’ın eşlik ettiği Saving Grace; folk, blues, country ve gospel arasında dolaşan, gösterişten uzak ama derinlikli tınılarıyla Plant’in müzikal hafızasını bugünle buluşturan çok özel bir proje.

Robert Plant’in son yıllardaki en rafine ve en kişisel canlı performanslarından biri olarak öne çıkan Saving Grace, sanatçının kariyerindeki yeni yaratıcı evreyi sahneye taşıyor. Bu projede Plant, yıllardır içinden geçtiği müzikal coğrafyayı daha sade, daha yakın ve daha güçlü bir dille yeniden kuruyor. Klasik rock mirasının izleri bu kez daha sakin, daha katmanlı ve daha derin bir anlatının parçası hâline geliyor.

Saving Grace, uluslararası müzik basınında son yılların en dikkat çekici canlı projelerinden biri olarak öne çıkıyor. The Guardian’ın “gösterişten uzak bir süperstar hâlâ hayranlık uyandırıyor” sözleriyle değerlendirdiği proje, The Times tarafından “mistik bir ustalık dersi”, Financial Times tarafından ise “elektrik yüklü” olarak tanımlandı. Eleştirmenler Saving Grace’i, Robert Plant’in nostaljiye yaslanmadan müzikal mirasını yeniden kurduğu en güçlü sahne projelerinden biri olarak değerlendiriyor.

Konser, bir nostalji gösterisinden çok daha fazlasını vadediyor. Robert Plant’i bir rock ikonundan öte, hâlâ dönüşen, araştıran ve yeniden kuran bir sanatçı olarak izleme fırsatı sunuyor. Saving Grace ile Harbiye sahnesine taşınacak bu özel repertuvar, yazın en dikkat çekici canlı performanslarından biri olmaya hazırlanıyor.