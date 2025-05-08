YENİ PAPA SEÇİLDİ Mİ, PAPA KİM OLDU?

Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirlendiği, Sistine Şapeli'nin bacasında beyaz dumanın tütmesiyle anlaşıldı.

Beyaz dumanın çıkmasını takip eden 1 saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın büyük locasından dünyaya tanıtıldı.

Yeni papayı dünyaya, "Protodiacono" sıfatını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince "Habemus Papam (Bir papamız var)" diyerek takdim edecek.

Katolik Kilisesi'ndeki 266 papadan bugüne kadar 200'den fazlası İtalyan olurken, en son 2013 yılındaki Konklav'da ilk kez Amerika kıtasından bir papa seçilmiş ve Arjantinli Franciscus papa olmuştu.

Yeni papa Robert Prevost oldu