Dünyaca ünlü modacı Roberto Cavalli hayatını kaybetti! Roberto Cavalli kimdir, kaç yaşında öldü?
Dünyaca ünlü İtalyan moda tasarımcısı "Roberto Cavalli kimdir?" sorusu internette araştırma konusu oldu. Kate Moss, Jennifer Lopez, Beyonce gibi Hollywood yıldızlarını giydiren Roberto Cavalli'nin ölüm haberinin ardından hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Roberto Cavalli kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
Roberto Cavalli'nin ölüm haberi dünya basınında yankı uyandırdı. Ünlü modacı yaşamında kotlara yaptığı egzotik baskılarla ve iş hayatındaki başarısıyla adından bahsettirdi. Hayata gözlerini yummasının ardından, Roberto Cavalli kimdir ve kaç yaşında öldü? soruları gündeme geldi. İşte, Roberto Cavalli'nin hayatı...
ROBERTO CAVALLİ KİMDİR?
Roberto Cavalli, 15 Kasım 1940 tarihinde Floransa, İtalya’da Giorgio Cavalli, Marcella Cavalli çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Dedesi Guiseppe Rossi, ünlü bir ressam, babası ise terziydi. Çok küçük yaştayken babasının terzihanesinde dikiş dikmeyi öğrendi. Babası II. Dünya Savaşı’nda ölünce Roberto Cavalli’nin çocukluğu yokluk içinde geçti. Floransa Sanat Akademisi’nde tekstil baskısı üzerine okudu.
KAİNAT GÜZELİ İLE EVLENDİ
Roberto Cavalli’nin annesi elbise dikerek evi geçindirken, Roberto Cavalli bir Ferrari almak ve güzel bir kızla evlenmek hayalini kuruyordu.
Roberto Cavalli, tüm zorluklara göğüs gererek bu iki hayalini hatta daha fazlasını gerçekleştirdi. Ferrari’sini aldı; 1977 Kainat Güzeli Eva ile 1980 yılında evlendi.
Henüz 21 yaşındayken 1961 yılında ve harika tişörtler ortaya çıkarmaya başlamıştı. Tişörtlere yaptığı desenler gerçekten göz alıcı ve sıra dışıydı. Bu işi daha profesyonel yapmak istedi ve birkaç işçi alıp küçük bir fabrika kurdu. Çizdiği desenlerle boyadığı tişörtler, bluzlar çok beğenildi.
İLK BUTİĞİNİ FRANSA'DA AÇTI
Amerikan hapishanelerinden kullanılmış kot pantolonlar getirtip onları deriyle birleştirdi. Kovboy ve kamyoncuları hatırlatan deri ve kot pantolonun beraberliği podyumda görüldüğünde büyük sansasyon yarattı. Dönemin ünlü film yıldızı ve seks sembolü Brigitte Bardot, Roberto Cavalli’nin tasarımlarından birini Güney Fransa’daki Saint Tropez’de giyince artık dünya çapında üne kavuştu. Bunun üzerine Roberto Cavalli, adını dünyaya duyuran Fransa’daki Saint Tropez’de ilk butiğini açtı.
HOLLYWOOD YILDIZLARI
Roberto Cavalli’nin sadık müşterileri arasında Kate Moss, Victoria Beckham, Jennifer Lopez, Eva Herzigova, Beyonce Knowles, Cindy Crawford gibi dünyaca ünlü kadınlar başı çekiyor. Zaten hayvan desenini bu kadar yaygınlaştıran da Kate Moss’un giymesi ve çok güzel taşıması oldu.
Roberto Cavalli asla sıradan bir modacı olmadı. Modada bir akım yarattı. Tasarımları çılgın, aykırı, gözalıcı, seksi, feminendi ve lüks tasarımın en dikkat çekici örnekleriydi. Hayvan desenlerini tasarımlarında o kadar çok kullanıyordu ki adeta bu onun imzası olmuştu.
İtalya merkezli haber ajansı ANSA, Roberto Cavalli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bir süredir hastalıkla mücadele eden Cavalli'nin İtalya'nın Floransa kentindeki evinde 83 yaşında hayata gözlerini yumdu.