KAİNAT GÜZELİ İLE EVLENDİ

Roberto Cavalli’nin annesi elbise dikerek evi geçindirken, Roberto Cavalli bir Ferrari almak ve güzel bir kızla evlenmek hayalini kuruyordu.

Roberto Cavalli, tüm zorluklara göğüs gererek bu iki hayalini hatta daha fazlasını gerçekleştirdi. Ferrari’sini aldı; 1977 Kainat Güzeli Eva ile 1980 yılında evlendi.

Henüz 21 yaşındayken 1961 yılında ve harika tişörtler ortaya çıkarmaya başlamıştı. Tişörtlere yaptığı desenler gerçekten göz alıcı ve sıra dışıydı. Bu işi daha profesyonel yapmak istedi ve birkaç işçi alıp küçük bir fabrika kurdu. Çizdiği desenlerle boyadığı tişörtler, bluzlar çok beğenildi.