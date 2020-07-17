Robertone iddiası

Portekiz’in Record gazetesine göre Trabzonspor, Velez forması giyen merkez orta saha oyuncusu Lucas Robertone’nun peşinde. Sporting Lizbon’un da ilgilendiğinin vurgulandığı haberde futbolcu için belirlenen bonservis bedelinin 7 milyon euro civarı olduğu iddia edildi. Bu sezon 22 maçta forma giyen Arjantinli oyuncu iki gol atıp üç de asist yaptı.