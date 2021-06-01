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Robin Hood'un Çinli rakipleri ABD'de kripto para satacak

Çinli dijital varlık platformları Futu ve Tiger Brokers, ABD ve Singapur'da kripto para alım-satım hizmeti sunabilmek için lisans başvurusunda bulundu

Robin Hood'un Çinli rakipleri ABD'de kripto para satacak
HABERTURK.COM / Ajanslar

Mobil uygulama üzerinden komisyonsuz hisse senedi ve kripto para alım satımı imkanı sağlayan Robinhood'un Çinli rakipleri Futu ve Tiger Brokers, yerel müşterilere kripto paralarda alım-satım imkanı vermek için Singapur ve ABD'ye başvuruda bulundular.

Futu'nun Mali İşler Direktörü Arthun Chen yaptığı açıklamada. "Kripto konusunda dünyanın her yerinden kullanıcılardan çok fazla ilgi görüyoruz ve onları dinleyeceğiz" diye konuştu. Şirket, kripto para ile ilişkili ürünler sunmaya bu yıl sonuna kadar başlamayı umuyor.

Söz konusu hamle Çin'in kripto para madenciliğine getirdiği kısıtlamaların kısa bir süre sonrasında geldi.

BITCOIN'DE HAFİF YÜKSELİŞ

Çin merkezli olumsuz haberlerden önce Bitcoin 55.000 doların üzerinde seyrediyordu. Bugün ise 36.309 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.5 değer kazandı. Yani Çinli şirketlerin ABD hamlesi fiyatlara çok etki etmedi.

Ethereum ise yüzde yüzde 3.6 yükselişle 2.590 doları gördü. BinanceCoin'de benzer şekilde yüzde 3.4 değer kazanırken Dogecoin'deki yükseliş yüzde 5.5'i buldu.

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