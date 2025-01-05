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        Haberler Bilgi ROBLOX SON DURUM GELİŞMELERİ | Roblox açılacak mı, ne zaman? 5 Ocak Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne?

        Roblox ne zaman açılacak? Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum nedir?

        "Roblox ne zaman açılacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Çevrimiçi oyun dünyasının popüler platformu Roblox'a getirilen erişim engeli devam ediyor. 7 Ağustos'tan bu yana erişilemeyen platformun ne zaman tekrar aktif hale geleceği merak konusu. BTK'nın kararı sonrası gözler Roblox'un akıbetine çevrildi. Peki Roblox açılacak mı, erişim engeli kaldırılacak mı? İşte merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 00:21 Güncelleme: 05.01.2025 - 00:21
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        7 Ağustos'tan itibaren erişim engeliyle karşılaşan Roblox’un tekrar ne zaman aktif olacağına dair belirsizlik sürüyor. Oyunseverler, BTK’nın aldığı kararın ardından platformun yeniden ne zaman açılacağını merakla takip ediyor. Peki, Roblox açılacak mı, erişim engeli kaldırılacak mı? Roblox erişim engeli kalktı mı, son durum ne? İşte ayrıntılar...

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        ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ SÜRÜYOR!

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna erişim engeli getirildi.

        BTK'nin internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

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        ROBLOX AÇILACAK MI?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox’un belirlenen içerikler çıkarıldığında Türkiye’de yeniden erişime açılacağını söyledi. Bakanlık yetlilileri ile şirket arasındaki görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, “Tespit edebildiklerimizi kendilerine iletiyoruz, onlar da çıkaracaklarını söylüyorlar. Çıkarıldığı zaman tekrar mahkemeye müracat edildiği zaman, mahkemenin kararı yerine getirildiği için açılması mümkün olacak.” dedi.

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        ROBLOX AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

        Popüler oyun sitesi Roblox'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına ilişkin henüz açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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        ROBLOX NEDEN KAPANDI?

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu 1 Ağustos tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne Roblox isimli oyun platformu için erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

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        Savcılık siteye ait 5 bağlantı uzantısına da talebinde yer vererek, "URL adreslerinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" ifadelerini kullandı. Talebi değerlendiren Adana 6. Sulh Ceza Hakimligi aynı gün erişimin engellenmesine karar verdi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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