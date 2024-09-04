Roblox’tan Türkiye’deki erişim engeli hakkında resmi açıklama

Ağustos ayında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan karar doğrultusunda, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Roblox’a erişim engeli getirilmişti. Bu karar, platformun çocukların istismarına neden olabilecek içerikler barındırdığı gerekçesiyle alınmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunması için gerekli tedbirleri almak zorundadır” ifadelerini kullanmıştı.

"DİLEKÇE VERDİK, YETKİLİLERLE İŞ BİRLİĞİ HALİNDEYİZ"

Roblox, yaptığı resmi açıklamada, 2 Eylül 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin son kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdiklerini belirterek, “Mahkeme sürecine saygı duyuyoruz ve devam eden yasal süreçler nedeniyle davanın detayları hakkında yorum yapamıyoruz. Roblox, Türkiye’deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı göstermektedir, kullanıcılarımızın platforma erişimini yeniden sağlamak ve Roblox kullanıcılarının güvenliğini ön planda tutmak amacıyla yerel yetkililerle iş birliği yapmaktadır” denildi.