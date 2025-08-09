Rocky Balboa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Sinema tarihinin en iyi serilerinden biri olan Rocky, altıncı filmi Rocky Balboa ile 9 Ağustos Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Film, Philadelphia'da yaşayan dul, bokstan emekli olmuş ve adını ölen eşinden almış "Adrian's" adlı yerel bir İtalyan restoranının sahibi ve işletmecisi olarak artık yaşlanmış olan eski bir boksörün hayatını konu alıyor. Peki, "Rocky Balboa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Rocky Balboa filmi konusu ve oyuncuları...
ROCKY BALBOA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Unutulmayan Rocky Balboa şimdi nerede ve nasıl bir hayat yaşıyor? Bundan otuz kadar uzun yıllar önce efsane bir boksör olan İtalyan Aygırı Rocky Balboa, onca kahramanlıktan sonra artık köşesine çekilmiştir çünkü artık yaşlanmıştır. Bir restoranda eski anılarını paylaşarak sürdürmektedir yaşamını. Ruhunda değişen hiçbir şey yoktur. Halen aynı savaşçıdır o ancak bedeni aynı durumda değildir. Öte yandan sevgili oğlu hep meşguldur. Bir gün bir bilgisayar simülasyon oyunu aracılığı ile Dixon ile karşı karşıya gelecektir. Dixon'ın menejeri gerçek bir maç talep eder. Son kez kendini göstermek isteyen Rocky için bir kez daha zafer zamanıdır.
ROCKY BALBOA OYUNCULARI KİMLER?
Sylvester Stallone
Burt Young
Talia Shire
Milo Ventimiglia
Tony Burton
Antonio Tarver
Geraldine Hughes
James Francis Kelly III
Mike Tyson
A.J. Benza
Pedro Lovell
Dana Jacobson
LeRoy Neiman
Henry G. Sanders
Ana Gerena
Michael Buffer
Larry Merchant
Jim Lampley
Lou DiBella
Brian Kenny
Bert Sugar
Jay Crawford
Skip Bayless
Max Kellerman
Dolph Lundgren
Barney Fitzpatrick
Mr. T
Angelyna Martinez
Stu Nahan
Kevin King Templeton
Lahmard Tate
Frank Stallone
Don Sherman
Nick Baker
Kevin Nash
Vale Anoai
Tim Curry
Artur Vakha
Vinod Kumar Alva
Anzhelika Nevolina
Gunnar Peterson
Tobias Segal
Mark De Alessandro
Joe Cortez
Geliy Sysoev
Brad Jacobowitz
Peter Bucossi
Aleksandr Bolshakov
Marc Ratner
Tony Devon