Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren evlendi

Oyunculuğun yanı sıra dövüş sanatları ustası da olan Dolp Lundgren’in eşi Emma Krokdal da bir spor eğitmeni. Krokdal, usta aktörü zorlu süreçte hiç yalnız bırakmadı ve ona destek oldu.

Usta aktörden gelen bir güzel haber ise, mücadele ettiği kanseri yenmek üzere olmasıydı. Daha önce pandemi ve rahatsızlığı nedeniyle düğünlerini ileri tarihe aldıklarını söyleyen oyuncu daha fazla beklemeden evlendiklerini ifade etti.

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"BUNUN CİDDİ BİR ŞEY OLDUĞUNU ANLAMAYA BAŞLADIM"

Vücuduna yayılan kanserli hücrelerin ameliyatla alındığını dile getiren oyuncu, "Yöneteceğim ve başrolünde oynayacağım bir film vardı. Alabama'da çekimlere hazırlanırken doktor beni aradı ve karaciğerimde bir tümör daha bulduklarını söyledi. Ben de 'Oh, tamam' dedim. O anda bunun ciddi bir şey olduğunu anlamaya başladım" şeklinde konuşmuştu.

"YEMEK YEMEKTE ZORLANIYORDU"

Lundgren, doktorun kendisine tümörün ameliyat edilemeyecek kadar büyüdüğünü söylediğini de ekledi. Bu, Lundgren'in nişanlısı Emma Krokdal'ın söylediğine göre; korkunç yan etkileri olan farklı bir tedavi anlamına geliyordu.

Krokdal, "Ağzı, elleri, ayakları ağrıyordu ve sıcak, soğuk ya da baharatlı hiçbir şey yiyemiyordu. Yemek yemekte zorlanıyordu ve çok kilo verdi" demişti.