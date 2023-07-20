Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren evlendi
Dünya sinemasının kült serilerinden olan Rocky'nin dördüncü filminde canlandırdığı Rus boksör Ivan Drago karakteriyle büyük bir şöhret yakalayan Dolph Lundgren nişanlısı Emma Krokdal ile evlendi. Uzun yıllardır kanserle mücadele eden ve tedavisi iyi yönde ilerleyen aktör dünya evine girdi
Geçtiğimiz mayıs ayında uzun süredir kanserle mücadele ettiğini ve doktorların kendisine iki yıl ömür biçtiği söyleyen 65 yaşındaki aktör Dolph Lundgren, nişanlısı Emma Krokdal ile hayatını birleştirdi.
Bir süredir Yunanistan'da tatil yapan çiftten iki güzel haber geldi. Bu güzel haberlerin ilki 13 Temmuz'da Mikonos'ta evlenmeleriydi.
Lundgren ve Krokdal "Aşkımızı Mikonos’taki villamızda ailemiz ve az sayıdaki yakınımızla düzenlediğimiz küçük bir törenle ölümsüzleştirdik" açıklamasında bulundu.
Oyunculuğun yanı sıra dövüş sanatları ustası da olan Dolp Lundgren’in eşi Emma Krokdal da bir spor eğitmeni. Krokdal, usta aktörü zorlu süreçte hiç yalnız bırakmadı ve ona destek oldu.
Usta aktörden gelen bir güzel haber ise, mücadele ettiği kanseri yenmek üzere olmasıydı. Daha önce pandemi ve rahatsızlığı nedeniyle düğünlerini ileri tarihe aldıklarını söyleyen oyuncu daha fazla beklemeden evlendiklerini ifade etti.
"BUNUN CİDDİ BİR ŞEY OLDUĞUNU ANLAMAYA BAŞLADIM"
Vücuduna yayılan kanserli hücrelerin ameliyatla alındığını dile getiren oyuncu, "Yöneteceğim ve başrolünde oynayacağım bir film vardı. Alabama'da çekimlere hazırlanırken doktor beni aradı ve karaciğerimde bir tümör daha bulduklarını söyledi. Ben de 'Oh, tamam' dedim. O anda bunun ciddi bir şey olduğunu anlamaya başladım" şeklinde konuşmuştu.
"YEMEK YEMEKTE ZORLANIYORDU"
Lundgren, doktorun kendisine tümörün ameliyat edilemeyecek kadar büyüdüğünü söylediğini de ekledi. Bu, Lundgren'in nişanlısı Emma Krokdal'ın söylediğine göre; korkunç yan etkileri olan farklı bir tedavi anlamına geliyordu.
Krokdal, "Ağzı, elleri, ayakları ağrıyordu ve sıcak, soğuk ya da baharatlı hiçbir şey yiyemiyordu. Yemek yemekte zorlanıyordu ve çok kilo verdi" demişti.
"DOKTOR 'İKİ YA DA ÜÇ YIL ÖMRÜN KALDI' DEDİ"
Lundgren, doktorunun kendisine biraz ara vermesini ve ailesiyle daha fazla zaman geçirmesini söylediğini anlatmıştı.
Dolph Lundgren, "Ben de ona 'Sence ne kadar ömrüm kaldı?' diye sordum. 'Sanırım iki ya da üç yıl' dedi ama sesinden muhtemelen daha az kaldığını düşündüğü anlaşılıyordu. Hayatınıza bakıp 'Harika bir yaşamım oldu' diyorsunuz. Zaten bir ömüre beş ömür sığdırdım. Yani acı çekiyor değildim. Sadece bilirsiniz; çocuklarım, nişanlım ve çevrenizdeki insanlar için üzülmek gibiydi" ifadelerini kullanmıştı. Artık hayata farklı baktığını söyleyen Lundgren, "Her günün değerini biliyorsunuz" demişti.