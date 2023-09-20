Rodrigo Becao: Grup maçları öncesi öz güvenimiz yüksek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, yarın Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Nordsjaelland ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Rodrigo Becao, maç ile ilgili Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın elde ettiği galibiyet serisine değinerek sözlerine başlayan Becao, "Şu anda iyi bir dönemden geçiyoruz, 10 maçı üst üste kazandık. Grup maçları öncesi öz güvenimiz yüksek. Takım arkadaşlarım için iyi bir durum. Yarın oynayacağımız maç, kolay maç olmayacak. Rakiplerimiz bize karşı daha istekliler. Bu yüzden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"UYUMDAN EN ÇOK FENERBAHÇE YARARLANIYOR"

Defans hattında Djiku veya Serdar Aziz ile oynamasını değerlendiren Brezilyalı futbolcu, "Takım arkadaşlarımın hepsi kaliteli. Alexander ve Serdar da iyi futbolcular. İkisi de kaliteli. Aramızdaki uyumdan en çok da Fenerbahçe yararlanıyor olması bizi mutlu ediyor. Daha yolumuz var amacımız takımımıza yardım etmek ve kazanabileceğimiz kadar maç kazanmak" ifadelerini kullandı.

NEREDE OYNAMAK İSTİYOR?

Kariyerinde daha önce oynadığı takımlarda sağ ve sol stoperde görev yaptığı hatırlatılan Becao, bu durumla ilgili şöyle konuştu:

"Udinese’de 5 yıl boyunca sağ tarafta oynamıştım. Brezilya’da sol tarafta oynadığım maçlar vardı. Hangi tarafta oynadığımı problem olarak görmüyorum. Ben bu takımın bir oyuncusuyum hocamız nerede isterse orada oynarım. Bana sorarsanız sağ tarafta oynamak isterim. Ama ben bireysel oyuncuyum hangi tarafta oynamam isteniyorsa orada görev yapabilirim."