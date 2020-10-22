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Rogan Josh nasıl yapılır? Rogan Josh tarifi

Hint mutfağının ününü duymayan yoktur. Bol baharatlı Rogan Josh tarifini mutfağınıza getirdik. Peki Rogan Josh nasıl yapılır? İşte Rogan Josh tarifi...

Rogan Josh nasıl yapılır? Rogan Josh tarifi

Farklı lezzetler denemeye hazırsanız siz de MasterChef Türkiye programında eleme oyununda yapılan Rogan Josh'u deneyebilirsiniz.

ROGAN JOSH İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 kg kuşbaşı kuzu eti
4 adet küçük boy soğan
5 adet küçük boy domates
2 çay bardağı sıvıyağ
1 çay kasığı kakule
3 adet karanfil
3 adet defneyaprağı
1 tatlı kaşığı tarçın
3 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı zencefil
1 tatlı kaşığı kırmızıbiber
1 tatlı kaşığı toz kişniş
1 tatlı kaşığı toz zerdeçal
1 çay bardağı yoğurt

ROGAN JOSH TARİFİ

Domatesleri rendeleyiniz. Bir tavada kakule, karanfil, defne yaprağı, tarçın ve halka doğranmış soğanları pembeleşinceye kadar karıştırarak soteleyiniz.

Kuzu etini ekleyip 15 dakika kadar pişirmeye devam ediniz.

Zencefille ezilmiş sarımsakları karıştırıp tavaya ekleyiniz. 5 dakika daha pişiriniz.

Toz baharatları ekleyip 4-5 dakika soteleyiniz.

Daha sonra domatesleri ekleyip pişirmeye devam ediniz.

Son olarak yoğurdu ekleyip karıştırınız. Üzerine 1 su bardağı su ekleyip kuzu eti pişene kadar pişirmeye devam ediniz.

Son olarak tuz ve karabiberini ekleyip dilerseniz pilav ile servis yapınız.

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