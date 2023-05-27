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Roger Waters’a soruşturma

Efsanevi rock grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters'ın Almanya'daki konserinde Nazi tarzı üniforma giydiği için soruşturma başlatıldı

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  • Roger Waters’a soruşturma - Magazin haberleri

    Roger Waters, Almanya'nın başkenti Berlin’de verdiği konserde Nazi üniformasıyla sahneye çıktı.

  • Roger Waters’a soruşturma - Magazin haberleri

    Nazi sembolleri, bayrakları ve üniformalarının yasak olduğu Almanya'da polis Waters'a soruşturma başlatıldığını duyurdu.
  • Roger Waters’a soruşturma - Magazin haberleri

    Berlin polisi sözcüsü Martin Halweg, Waters'ın giydiği kostümün, kamu barışını tehdit eder şekilde, kurbanların kimliğine zarar verdiğini ve aynı zamanda Nazi rejiminin şiddet dolu ve keyfi yönetimini meşru kılma ve yüceltme kapasitesi olduğunu söyledi.
  • Roger Waters’a soruşturma - Magazin haberleri

    Grubun 17 Mayıs'ta verdiği konserde solist ve bas gitarist Waters, uzun, siyah bir pardösü ve kırmızı kol bantlarıyla, imitasyon bir makinalı tüfeği izleyicilere doğrulturken görülüyor.

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