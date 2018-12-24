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"HALA TATMİN OLMAYAN VARSA..."



Ha bir de; herkes lütfen aradan geçen 18 yılı es geçmesin. Kimse yirmisinde ve otuzsekizinde aynı yüz dolgunluğuyla kaldığını söylemesin. Söyleyeceklerim bu kadar. Hala tatmin olmayan varsa ve kendi düşündüklerinin doğruluğuna inanıyorsa bir daha bu kadar vakit ayırıp bütün samimiyetimle bu açıklamaları yapmam, onu kendi fikri ve inancıyla başbaşa bırakırım, sevgiler! Not: 1.ve 2. fotoğrafın yanındaki halim, yeni halim karışmasın.