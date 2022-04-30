'Zalimlik bu sene de sahnelendi'

Ünlü şarkıcı erken doğum yaptı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İki yıl önce Mesut Doğan ile dünyaevine giren şarkıcı Rojin'in annelik hayali gerçek oldu. Oğlunu kucağına alan Rojin, ilk bebeğini kucağına almanın sevincini yaşadı.

ERKEN DOĞUM

Rojin, daha önce Amerika’da doğum yapmak için tüm hazırlıklarını tamamladığını hatta oradan ev de tuttuğunu ifade etmişti. Ancak şarkıcının bebeğini erken doğumla dünyaya getirdiği öğrenildi.

"OĞLUMUZUN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Rojin, "Oğlumu kucağıma alınca tarifsiz bir duygu yaşadım. Beklediğimizden erken dünyaya gelmiş olsa da sağlık durumu oldukça iyi." şeklinde konuştu.

Ünlü isim, sık sık anne olmak istediğini dile getiriyordu.