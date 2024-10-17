Rojin Kabaiş neden öldü, otopsi raporu çıktı mı? Rojin Kabaiş kimdir?
Van'da 27 Eylül'de çıktığı yurda geri dönmeyen Rojin Kabaiş son dakika haberleri ile gündeme geliyor. Türkiye'nin umutla bulunur diye beklediği Rojin'in ölüm haberi kayboluşundan 18 gün sonra geldi. Ailesi ve sevenleri derin üzüntü yaşarken Rojin Kabaiş ölüm sebebi, otopsi raporu merak edildi. Ön otopsi raporunda darp izlerine rastlanmayan Rojin için asıl otopsi raporu İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun incelemeleri sonucu ortaya çıkacak. Peki Rojin Kabaiş neden öldü, otopsi raporu çıktı mı? Rojin Kabaiş kimdir?
Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi. Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten alınan numuneler İstanbul'a gönderildi. Peki Rojin Kabaiş neden öldü, otopsi raporu çıktı mı? Rojin Kabaiş kimdir, ailesi kim?
ROJİN KABAİŞ NEDEN ÖLDÜ, OTOPSİ RAPORU ÇIKTI MI?
Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten alınan numuneler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sınırındaki Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in Van Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsi işlemlerinde darp ve cebir izine rastlanmadığı belirtildi.
CESETTE DEFORMASYON OLUŞTU
Kesici ve ateşli silahla yaralanmaya ya da kemik kırığına ilişkin bir bulgunun tespit edilmediği cesette, uzun süre suda kalmaya bağlı olarak deformasyonun yaşandığı bildirildi.
BULGULAR İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
Boyun, diz ve kol bölümlerinde renk değişikliklerinin olduğu belirlenen Rojin Kabaiş'in cansız bedeninden alınan numunelerin, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.
ROJİN KABAİŞ KİMDİR?
Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten acı haber geldi. Genç kızın cansız bedeni dün en son görüldüğü yerden 20 kilometre uzaklıkta bahçe sulamaya gelen bir kişi tarafından bulundu. Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kabaiş'in cansız bedeni, Mollakasım Mahallesi'nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay tarafından bulundu.