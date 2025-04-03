Rok Vilcnik’ten 'Çağdaş Oyunda Absürt Komedi Yazarlığı' atölyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) ve TheaterIST iş birliğiyle Slovenya tiyatrosunun dünya tiyatrosuna kazandırdığı yazar Rok Vilcnik’in "Çağdaş Oyunda Absürt Komedi Yazarlığı" atölyesi seyirci ile buluşuyor. Vilcnik’in atölyesi 14-15-16 Nisan’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi stüdyolarında 11:00-14:00 saatleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Rok Vilcnik

Rok Vilcnik, kendi deyimiyle, bu atölyede bir yazar algısıyla absürdün izine düşecek ya da anlamın çatlaklarındaki zıtlıklar arasında dolaşacak. Atölyede, Vilcnik'in eserlerinin sunumu da yapılacak.Kontenjanın sınırlı olduğu atölyeye katılmak isteyenlerin 8 Nisan Salı günü saat 18.00'e kadar kısa özgeçmişleriyle birlikte katılım taleplerini cgsm.atolye@ibb.gov.tr adresine mail atmaları gerekiyor.

RON VILCNIK KİMDİR?

Rok Vilcnik, ödüllü oyun yazarı, roman yazarı, şair, şarkı yazarı ve senaristtir. Rokgre olarak da bilinen Vilcnik, Slovenya Maribor’da yaşamakta ve çalışmaktadır. Üç kere kazandığı en iyi yeni Sloven oyunu alanında üç Grum ödülü, iki Sloven Noble Comediographer Grand Prix ödülü ve kültürel alandaki başarılarından dolayı Maribor şehri tarafından verilen The Glazer Charter ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül aldığı oyunlarıyla tanınmaktadır. Rok aynı zamanda televizyon dizileri ve komedi programları için de yazmaktadır. 200’den fazla televizyon programında senarist olarak çalışmıştır. Popüler Sloven şarkıcıları ve gruplarına şarkı sözü de yazan Vilcnik'in oyunları geçtiğimiz senelerde ABD, İtalya ve Makedonya’da da sahnelenmiştir.