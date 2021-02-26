Roketsan Genel Müdürü: Uzayın sınırını aştık 0:00 / 0:00

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Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Ülkemizin uzaya bağımsız olarak erişmesi konusunda, 2012 yılında, Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde alınan karar doğrultusunda düğmeye basıldı ve Türkiye’yi uzay ligine taşıma görevi Roketsan olarak bizlere verildi" dedi.

SavunmaSanayiST.com'da yer alan habere göre İkinci yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 Vizyonları ve Savunma Sanayii Başkanlığımız öncülüğünde yürüttüğümüz bu çalışmalarda, milli teknolojilerle uzaya fırlatılan ilk yerli sonda roketleri ile 2018 yılında 130 km ve 2020 yılında ise 136 km irtifaya ulaşarak, uzayın sınırı olarak kabul edilen 100 km çizgisini aştık. Tamamen yerli ve milli imkanlarımızla geliştirdiğimiz teknolojilerle uzaya ilk adımımızı atmış olduk.

Bu bizim için önemli bir dönüm noktası; çünkü bu sayede sıvı yakıtlı roket motorlarının geliştirilmesi yolunda önemli bir aşama kaydetmiş olduk ve ülkemizin uzaydaki bilimsel çalışmaları başlatılmış oldu. Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Projemiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda nihai hedefimiz, 100 kilogramlık bir uyduyu 400 kilometrede yörüngeye oturtabilmek.

Bunu yaptığımız zaman uzaya kendi uydusunu gönderebilen ülke statüsüne geçeceğiz. Tabii bütün bunlarla birlikte, derin uzay ve uzayın keşfi aşamasıyla, dünya dışı gezegenlere erişim, uzay madenciliği gibi birçok gelişmekte olan alanda söz sahibi olmak için önemli bir adım atacağız.

Roketsan olarak yerli ve milli teknolojilerimizle uzay liginin kritik oyuncularından biri olmak, milletimizin ve insanlığın geleceğine ışık tutmak istiyoruz.”