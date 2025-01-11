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        Haberler Gündem 3. Sayfa Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in cep telefonu incelendi | Son haberler | Son dakika haberleri

        Roketsan mühendisinin cep telefonu incelendi!

        Ankara'da ikamet ettiği evinde ölü bulunan ve intihar ettiği tespit edilen Roket Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi (Roketsan) mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in incelenen cep telefonu internet arama geçmişinde, intihar yöntemlerine dair araştırmalar yaptığı ortaya çıktı. Yapılan diğer incelemelerde ise herhangi bir cinayet unsuruna rastlanılmadığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 07:46 Güncelleme: 11.01.2025 - 09:10
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        Roketsan mühendisinin cep telefonu incelendi!
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        Ankara'da Roketsan’da yazılım mühendisliği görevi yapan ve kendisinden günlerdir haber alınamayan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel, Yenimahalle’de yaşadığı apartman dairesinde 3 Ocak günü ölü olarak bulunmuştu.

        ISPARTA'DA TOPRAĞA VERİLMİŞTİ

        İHA'daki habere göre yapılan incelemelerde ise Yücel’in sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edilmişti. Adli Tıp Kurumuna götürülen Yücel’in cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak ve memleketi Isparta’da toprağa verilmişti.

        CEP TELEFONU İNCELENDİ

        Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Yücel’in incelenen telefon imajında olaydan kısa bir süre önce internette intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler hakkında araştırmalar yaptığı öğrenildi.

        DARP İZİNE RASTLANMADIĞI BELİRTİLDİ

        Yücel’in cansız bedenindeki incelemelerde ise herhangi bir darp ya da benzeri ize rastlanılmadığı aktarıldı. Olaya ait herhangi bir cinayet izinin de olmadığı belirtilirken, söz konusu eve zorla bir girişin de gerçekleşmediği öğrenildi.

        Yücel'in ailesi ise çocuklarının hiçbir sağlık ve psikolojik sorununun olmadığını belirtip, infaz edildiğini ileri sürmüştü.

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