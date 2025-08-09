Habertürk
        Roland Sallai: Hak ettiğimiz 3 puanı aldık! - Galatasaray Haberleri

        Roland Sallai: Hak ettiğimiz 3 puanı aldık!

        Trendyol Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda Roland Sallai, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 09.08.2025 - 00:14 Güncelleme: 09.08.2025 - 00:14
        "Hak ettiğimiz 3 puanı aldık!"
        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Roland Sallai, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        "HAK ETTİĞİMİZ 3 PUANI ALDIK"

        Galibiyet için gelmiştik. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum her zaman. Bugün de iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Takım da güzel performans gösterdi. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık.

        "SAHADA HER ŞEYİMİ VERİYORUM"

        Her şeyimi vermeye çalışıyorum. En iyi halimde oynamaya çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Sahada en iyisi olmak için çok çalışmak gerekiyor.

