Roland Sallai: Hak ettiğimiz 3 puanı aldık!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Roland Sallai, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"HAK ETTİĞİMİZ 3 PUANI ALDIK"

Galibiyet için gelmiştik. İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum her zaman. Bugün de iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Takım da güzel performans gösterdi. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık.

"SAHADA HER ŞEYİMİ VERİYORUM"

Her şeyimi vermeye çalışıyorum. En iyi halimde oynamaya çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Sahada en iyisi olmak için çok çalışmak gerekiyor.