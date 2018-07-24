Oyunculuk, ne kadar zor olabilir? Çoğumuz muhtemelen biraz şans ve ezber yeteneğiyle bir rolde kolayca oynanabileceğini düşünürüz. Ancak oyunculuk, inanılmaz derecede beceri ve özveri gerektiren bir iştir. Makyaj yapmanın ya da sahte bıyık takmanın daha da ötesinde...
Dönüşümlerini aşırıya götüren, karakterleri doğru bir şekilde canlandırmak için fiziksel ve zihinsel çabalar sarf eden oyuncular yok değil.
Christian Bale, 2004 yapımı “Makinist” filmi için 49.8 kiloya düşmüştü.
Bale, yeni projesi olan “Backseat” için ise tam 20 kilo aldı.
Örneğin; Charlize Theron, 'Monster' filmi için 13.6 kilo aldı.
'Courage Under Fire filminde oynayan aktör Matt Damon, rolü için 27 kilo verdi. Normalde 86 kilo olan Damon, 63 kiloya düştü.
Jonah Hill, 'War Dogs' filmindeki rolü için 18 kilo aldı.
Matthew McConaughey, 'Dallas Buyers Club' filmi için 40 kilo verdi.
Jake Gyllenhaal, 'Southpaw' filmindeki rolü için 6.8 kas kütlesi kazandı.
Natalie Portman, 'Black Swan' filmindeki rolü için 9 kilo verdi.
50 Cent, ‘Things Fall Apart’ filmindeki rolü için 72 kiloya kadar indi.
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