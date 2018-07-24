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Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler

12.01.2018 - 12:50 | Güncelleme:

Rol için tamamen farklı biri olan ünlülerden öncesi ve sonrası fotoğraflar... İşte karakteri doğru bir şekilde canlandırabilmek için dönüşümlerini aşırıya götüren ve izleyenleri hayrete düşüren o isimler...

  • 1 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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    Oyunculuk, ne kadar zor olabilir? Çoğumuz muhtemelen biraz şans ve ezber yeteneğiyle bir rolde kolayca oynanabileceğini düşünürüz. Ancak oyunculuk, inanılmaz derecede beceri ve özveri gerektiren bir iştir. Makyaj yapmanın ya da sahte bıyık takmanın daha da ötesinde... 

  • 2 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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    Dönüşümlerini aşırıya götüren, karakterleri doğru bir şekilde canlandırmak için fiziksel ve zihinsel çabalar sarf eden oyuncular yok değil.

     

  • 3 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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    Christian Bale, 2004 yapımı “Makinist” filmi için 49.8 kiloya düşmüştü. 

  • 4 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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    Bale, yeni projesi olan “Backseat” için ise tam 20 kilo aldı.

  • 5 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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     Örneğin; Charlize Theron, 'Monster' filmi için 13.6 kilo aldı. 

  • 6 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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    'Courage Under Fire filminde oynayan aktör Matt Damon, rolü için 27 kilo verdi. Normalde 86 kilo olan Damon, 63 kiloya düştü. 

  • 7 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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     Jonah Hill, 'War Dogs' filmindeki rolü için 18 kilo aldı.

  • 8 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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     Matthew McConaughey, 'Dallas Buyers Club' filmi için 40 kilo verdi.

  • 9 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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     Jake Gyllenhaal, 'Southpaw' filmindeki rolü için 6.8 kas kütlesi kazandı.

  • 10 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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     Natalie Portman, 'Black Swan' filmindeki rolü için 9 kilo verdi.

  • 11 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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    50 Cent, ‘Things Fall Apart’ filmindeki rolü için 72 kiloya kadar indi.

  • 12 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 13 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 14 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 15 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 16 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 17 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 18 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 19 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 20 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 21 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 22 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 23 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 24 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 25 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 26 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 27 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 28 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 29 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 30 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 31 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 32 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 33 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 34 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 35 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 36 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 37 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 38 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 39 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 40 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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  • 41 Rolleri uğruna tanınmayacak hale gelen ünlüler!
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