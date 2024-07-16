Rolls Royce'u sarsan ölüm!

Rolls Royce'un eski tasarımcısı Almanya'da öldürüldü
Otomotiv sektörü önceki gün gerçekleşen bir cinayet ile sarsıldı. Rolls Royce'un 2013'te emekli olan eski tasarım şefi Ian Cameron, Almanya'daki evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İngiliz üreticiyi 'yeniden yaratan' adam olarak bilinen Cameron, 13 yıl boyunca şirkette tasarım şefi olarak çalışmıştı. Ian Cameron, kariyeri boyunca Lancia Monte Carlo, BMW 3 Serisi, BMW Z8, Rolls Royce Phantom ve Rolls Royce Ghost gibi otomobillerin tasarımını üstlendi
İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls Royce'un eski tasarım müdürü Ian Cameron, evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Bild'in haberine göre, bir şüphelinin eve yaklaşıp bıçaklı saldırıda bulunduğu ihbarından sonra, 74 yaşındaki tasarımcının polis tarafından Almanya'nın Bavyera bölgesinde yer alan Herrsching am Ammersee'deki evinin girişinde cansız bedeni bulundu.
Saldırı anında Cameron'ın eşi Verena Kloos'un, evin bahçe duvarından atlayarak komşusunun evine kaçmayı başardığı ve polisi aradığı belirtiliyor.
Malikanenin bahçesine giren katilin ise, evin garajında bulunan güvenlik kamerası kablolarını kestikten sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştığı açıklandı.
Bölge polisinden yapılan açıklamada, "Kabloların kesilmiş olması önceden iyi bir bir hazırlık yapıldığını gösteriyor. Ancak kendini bu şekilde hazırlayan bir hırsız ya da soyguncunun daha sonra bıçaklayıp öldürmesi son derece nadir görülen bir durum" denildi.
Cameron'un evinde toplam değeri 3 milyon poundu bulan sanat koleksiyonu olduğu belirtiliyor.
CEO'DAN AÇIKLAMA
BMW Group'tan yapılan açıklamada, "Eski Rolls-Royce tasarımcımızla ilgili üzücü haber bizi derinden şaşırttı ve üzdü. Bu zor zamanda tüm düşüncelerimiz ailesi ve dostlarıyla birliktedir" denildi.
Rolls-Royce CEO'su Chris Brownridge da, Linkedin üzerinden bir açıklamada bulundu.
Brownridge, "Ian, Rolls-Royce'un BMW Group tarafından ilk satın alındığı ve Goodwood, Batı Sussex'teki merkezine taşındığı andan itibaren Rolls-Royce'un şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Ian'ın görev süresi boyunca tüm Phantom ailesi ve Ghost modellerinin tasarım ekibine liderlik ederek markanın tasarım çizgisine sempati duyan tamamen çağdaş motorlu arabalar yarattı" ifadelerini kullandı.
İNGİLİZ ÜRETİCİYİ YENİDEN YARATTI
Rolls Royce'a göre Cameron 'efsanevi' bir otomobil tasarımcısıydı.
1975 yılında Kraliyet Sanat Koleji'nden mezun olan İngiltere doğumlu Cameron, kariyerinin ilk yıllarında Pininfarina'da Lancia Monte Carlo'yu tasarladı.
Cameron'un çalışma hayatının önemli bir bölümü BMW'de geçti. Alman markada 3 Serisi ve Z8 gibi modellerin dış tasarımını üstlenen Cameron, Land Rover'in BMW çatısı altında dönemde L322 Range Rover'ın dış tasarımı üzerinde de çalıştı. BMW'nin Rolls Royce'u satın alması ise Cameron'un kariyerinde bir dönüm noktası oldu.
Bu satın alma sonrası, BMW'nin eski tasarım şefi Chris Bangle tarafından 20 kişilik Rolls Royce Phantom tasarım ekibine seçilen Ian Cameron, Rolls Royce'u 'dirilten' adam olarak biliniyor.
İngiliz lüks otomobil üreticisinde 13 yıl boyunca tasarım şefi çalışan Cameron, 2013 yılında emekli oldu.
Emekli olduktan sonra tasarım danışmanlığı şirketi kuran İngiliz tasarımcı, Rolls Royce'un marka elçisi olarak da çalışmalar yürüttü.