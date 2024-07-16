Rolls Royce'u sarsan ölüm!

İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls Royce'un eski tasarım müdürü Ian Cameron, evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Bild'in haberine göre, bir şüphelinin eve yaklaşıp bıçaklı saldırıda bulunduğu ihbarından sonra, 74 yaşındaki tasarımcının polis tarafından Almanya'nın Bavyera bölgesinde yer alan Herrsching am Ammersee'deki evinin girişinde cansız bedeni bulundu.

Saldırı anında Cameron'ın eşi Verena Kloos'un, evin bahçe duvarından atlayarak komşusunun evine kaçmayı başardığı ve polisi aradığı belirtiliyor.

Malikanenin bahçesine giren katilin ise, evin garajında bulunan güvenlik kamerası kablolarını kestikten sonra yaya olarak olay yerinden uzaklaştığı açıklandı.

Bölge polisinden yapılan açıklamada, "Kabloların kesilmiş olması önceden iyi bir bir hazırlık yapıldığını gösteriyor. Ancak kendini bu şekilde hazırlayan bir hırsız ya da soyguncunun daha sonra bıçaklayıp öldürmesi son derece nadir görülen bir durum" denildi.

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Cameron'un evinde toplam değeri 3 milyon poundu bulan sanat koleksiyonu olduğu belirtiliyor.

CEO'DAN AÇIKLAMA

BMW Group'tan yapılan açıklamada, "Eski Rolls-Royce tasarımcımızla ilgili üzücü haber bizi derinden şaşırttı ve üzdü. Bu zor zamanda tüm düşüncelerimiz ailesi ve dostlarıyla birliktedir" denildi.