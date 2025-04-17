Kolezyum'da Göbeklitepe'ye '6 milyon'luk ilgi

İnsanlık tarihinin izlerini Kolezyum’a taşıyan Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi” sergisi Roma’ya veda ediyor.

Antik taşların binlerce yıllık sırlarını fısıldadığı büyülü bir buluşmaya dönüşen sergi, kapılarını 6 milyonu aşkın ziyaretçiyle kapatacak.

İki bin yıllık tarihiyle Roma’nın simgesi olan Kolezyum’da 6 ay önce ziyaretçileriyle buluşan sergi artık son misafirlerini ağırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 21 Nisan’da son bulacak olan serginin Kolezyum’da düzenlenen kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Göbeklitepe’nin yalnızca bir arkeolojik yapı değil; geçmişi bugüne bağlayan yollarla geleceğin yönünü belirleyen bir medeniyet mirası olduğunu söyledi.

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"GÖBEKLİTEPE'NİN TANITIMINI ÖNEMSİYORUZ"

UNESCO Dünya Mirası olan Göbeklitepe’yi bütün hikâyesiyle açığa çıkarmaya, korumaya ve tüm dünyada tanıtmaya verdikleri önemi dile getiren Ersoy, “UNESCO Dünya Mirası olan Göbeklitepe’yi bütün hikâyesiyle açığa çıkarmayı, korumayı ve tüm dünyada tanıtmayı bu yüzden önemsiyoruz” dedi.

Türk ve dünya arkeoloji tarihinin en kapsamlı girişimlerinden biri olan “Geleceğe Miras” projesi kapsamında Göbeklitepe ve Şanlıurfa’daki diğer Neolitik yerleşimlerin dünya Neolitik Çağ araştırmalarının merkezi haline getirildiğini vurgulayan Ersoy, “İnsanlığın ortak mirasına birlikte sahip çıkılması gerektiğine de inanıyoruz” ifadelerini kullandı. ŞANLIURFA'DAN ROMA'YA UZANAN BİR MEDENİYET KÖPRÜSÜ 2021 yılında başlatılan “Taş Tepeler: Büyük Dönüşümün Coğrafyası” çatısı altındaki Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi kapsamında Karahantepe, Sayburç, Sefertepe, Çakmaktepe gibi alanların arkeoloji dünyasına kazandırıldığını belirten Bakan Ersoy, projenin önemli bir bileşeni olan ve bir ilk niteliği taşıyan “Dünya Neolitik Kongresi”nin 2024 yılı Kasım ayında Şanlıurfa’da, 63 ülkeden binden fazla bilim insanının katılımıyla gerçekleştiğini hatırlattı. REKLAM “Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi” sergisi de Taş Tepeler: Büyük Dönüşümün Coğrafyası Projesi'nin bir ayağıydı” diyen Ersoy, serginin 6 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edilmesini, Türk ve İtalyan bilim insanlarının ortak çalışmasının kıymetli bir göstergesi olarak değerlendirdi.