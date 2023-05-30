Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Avrupa Ligi
ABONE OL

Roma, koleksiyoner Mourinho ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk peşinde

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın İspanya'nın Sevilla takımı ile karşılaşacak İtalya temsilcisi Roma, turnuvadaki ikinci finalinde ilk şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor

Roma, koleksiyoner Mourinho ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk peşinde
AA

Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu olan Roma, UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı.

Başkent temsilcisi, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında, grup aşamasından itibaren final yolunda oynadığı 14 maçın 7'sini kazandı, 3'ünde berabere kaldı. İtalyan ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 20 kez havalandırdı, kalesinde ise 10 gol gördü.

Ludogorets, Helsinki ve Real Betis ile C Grubu'nda yer alan Roma, İspanyol ekibi Real Betis'in ardından ikinci sırayı alarak play-off oynadı. Bu turda Avusturya'nın Salzburg, son 16 turunda İspanya'nın Real Sociedad, çeyrek finalde Hollanda'nın Feyenoord, yarı finalde de Alman ekibi Bayer Leverkusen'i eledi.

EN GOLCÜ İSİMLER DYBALA VE PELLEGRINI

Roma'nın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü isimleri Arjantinli Paulo Dybala ile İtalyan Lorenzo Pellegrini oldu.

Takımının şu ana kadar 14 maçının 10'unda forma giyen 29 yaşındaki Dybala, grup aşamasında Real Betis ve Helsinki, son 16 play-off turunda Salzburg, çeyrek finalde de Feyenoord ağlarını birer kez sarsmayı başardı.

Mourinho'nun 13 maçta forma verdiği 26 yaşındaki Pellegrini ise grup aşamasında Ludogorets'e 2, Helsinki'ye 1, çeyrek finalde de Feyenoord'a 1 gol attı. Pellegrini, dört golün de pasını verdi.

Bu iki futbolcuyu Andrea Belotti üç golle takip etti.

MOURINHO FİNALDE KAYBETMİYOR

Roma'nın deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, kariyerinde çıktığı iki UEFA Avrupa Ligi finalinden de zaferle ayrıldı.

İlk finalini Porto'yu yönettiği 2002-2003 sezonunda Celtic ile oynayan 60 yaşındaki Mourinho, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak kariyerinin ilk Avrupa kupasına uzandı.

İkinci finaline Manchester United ile 2016-2017 sezonunda Ajax karşısında çıkan deneyimli çalıştırıcı, 2-0'lık skorla 2'de 2 yaptı.

Mourinho ayrıca, 2003-2004 sezonunda Porto, 2009-2010 sezonunda da Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı.

Roma ise bu turnuvadaki tek finalini 1990-1991 sezonunda Inter'e karşı oynadı. Inter'in ilk maçı 2-0, Roma'nın rövanşı 1-0 kazandığı finalde gülen taraf Inter oldu.

İTALYAN TAKIMLARININ KUPA ÖZLEMİNE MOURINHO SON VERDİ

Jose Mourinho, Roma'daki ilk sezonunda UEFA'nın ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanan finalde Hollanda temsilcisi Feyenoord'u Nicolo Zaniolo'nun attığı golle 1-0 yenen Roma, kupayı müzesine götürdü.

UEFA organizasyonlarında en son kupa sevincini 2010 yılında Mourinho'nun yönettiği Inter ile yaşayan İtalya, 12 yıllık bekleyişin ardından yine Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile kupaya uzandı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ MAÇLARI

Roma'nın UEFA Avrupa Ligi eleme turlarında yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuçlar
Son 16 turu play-off Roma-Salzburg 0-1, 2-0
Son 16 turu Roma-Real Sociedad 2-0, 0-0
Çeyrek Final Roma-Feyenoord 0-1, 4-1
Yarı Final Roma-Bayer Leverkusen 1-0, 0-0

KADROSU

Roma'nın Avrupa kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİ

No Adı O G
1 Rui Patricio 13 0
99 Mile Svilar 1 0

SAVUNMA

No Adı O G
2 Rick Karsdorp 5 0
3 Roger Ibanez 12 0
6 Chris Smalling 13 0
14 Diego Llorente 2 0
19 Zeki Çelik 7 0
23 Gianluca Mancini 13 0
38 Leonardo Spinazzola 12 1
24 Marash Kumbulla 3 1

ORTA SAHA

No Adı O G
4 Bryan Cristante 14 0
7 Lorenzo Pellegrini 13 4
8 Nemenja Matic 12 0
20 Mohamed Camara 6 0
25 Georginio Wijnaldum 8 0
52 Edoardo Bove 9 1
59 Nicola Zalewski 11 0
62 Cristian Volpato 3 0
73 Giacomo Faticanti 1 0

FORVET

No Adı O G
9 Tammy Abraham 13 1
11 Andrea Belotti 13 3
21 Paulo Dybala 10 4
92 Stephan El Shaarawy 10 2
ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray, şampiyonluk için MKE Ankaragücü karşısında! Galatasaray Ankaragücü muhtemel 11'i
FUTBOL Aslan şampiyonluk için sahada!
Beşiktaş'ta geri sayım! Gözler Gazprom anlaşmasında
FUTBOL Gazprom anlaşması için geri sayım!
Udinese'den Rodrigo Becao açıklaması!
FUTBOL Udinese'den Becao açıklaması!
Gözler Kadıköy'de kulaklar Ankara'da olacak! Fenerbahçe, Antalyaspor karşısına çıkıyor
FUTBOL İşte Jesus'un 11'i!
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur ve kaç maçı var? 2023 İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalleri
FUTBOL Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?
Galatasaray nasıl şampiyon olur, kaç puan alması gerekir? 2023 İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri ve kalan maç programı
FUTBOL Galatasaray nasıl şampiyon olur?
Livakovic gelişmesi! Anlaşma sağlandı...
FUTBOL ''Anlaşma sağlandı''
Galatasaray'da Lorenzo Insigne sesleri!
FUTBOL Galatasaray'da Insigne sesleri!
Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Habertürk'e konuştu: Bu sezon adaletli değil!
FUTBOL "Bu sezon adaletli değil!"
Crystal Palace'tan Fenerbahçe'ye Zaha darbesi!
FUTBOL Fenerbahçe'ye kötü haber!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.