Bu sezon Beşiktaş’ta istenilen performansı gösteremeyen Oğuzhan Özyakup için İtalya basınından büyük bir iddia geldi. La Gazetta dello Sport, Roma’nın orta alana takviye konusunda iki isim üzerinde durduğu ve bu iki isimden birinin Oğuzhan Özyakup olduğu yazdı. İtalyan temsilcisinin, kiralama formülüyle Beşiktaş ile görüşmeye hazırlandığı belirtilirken, orta alan için diğer bir isimin de Torino’da forma giyen Souahilo Meite olduğu belirtildi. Ancak İtalyan basını 23 yaşındaki genç orta sahanın yüksek maliyeti nedeniyle transferinin zor olduğu, Roma’nın Oğuzhan Özyakup isminde daha fazla yoğunlaştığını iddia etti.

OZAN İLE TEMAS SEZON SONU

İtalyanlar Roma’nın transfer planlarının içinde savunma bölgesinde ise Galatasaraylı Ozan Kabak’ın olduğunu öne sürdü. Haberde Galatasaray’ın Ocak ayında Ozan’ı bırakmak istemediği belirtilirken, Roma’nın Ozan Kabak ile sezon sonu temas kuracağı belirtildi.

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