Romantik Dönemden Seçkiler: Weber, Strauss ve Schubert

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, dinleyicilere dönemler arası müzikal yolculuk sunmaya devam ediyor. 8 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek konserde, romantik dönemin ifade gücü ve orkestral zenginliği etkileyici bir repertuvarla sahneye taşınacak.

Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki orkestra, konserin açılışında, Alman besteci Carl Maria von Weber’in son eseri olan ve büyülü bir hikâyeyi müziğe taşıyan Oberon Uvertürü’nü seslendirecek. Periler ülkesinin kralı Oberon’un masalsı dünyasını anlatan eser, dramatik yapısı ve renkli orkestrasyonuyla dikkat çekiyor.

Murat Cem Orhan

Üvertürün ardından Richard Strauss’un, kornist olan babasına ithaf ettiği 1 No’lu Korno Konçertosu dinleyiciyle buluşacak. Eser, orkestranın değerli kornocusu Altuğ Tekin’in yorumu ile sahneye taşınacak.

Konserin ikinci yarısında ise Franz Schubert’in bu türde bestelediği son ve en görkemli eserlerinden biri olan 9. Senfoni seslendirilecek. “Büyük Do Majör” olarak da bilinen bu başyapıt, geniş yapısı ve zengin tematik gelişimiyle senfonik repertuvarın en önemli eserleri arasında yer alıyor.