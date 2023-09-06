Romanya Kültür Günleri başladı

Türkiye ve Romanya arasında gerçekleşen kültür ve sanat etkinlikleri bu yıl, Atatürk Kültür Merkezinde, Romanya Kültür Günleri açılış konseriyle başladı. Türkiye - Romanya diplomatik ilişkilerinin 145'inci yılı ve 2023'ün Dimitri Kantemiroğlu Kültür Yılı ilan edilmesi dolayısıyla gerçekleşen etkinliğin açılışına Romen Kültür Merkezi Başkanı Liviu Sebastian Jicman, AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, Türkiye'de yaşayan Romen topluluğundan isimler ve basın mensupları katıldı.

REKLAM 'KÖKLER' SERGİSİ AÇILDI Açılışta Romen sanatçı ve oyuncu Kira Hagi'nin 'Kökler' adlı çağdaş sanat sergisi katılımcıların beğenisine sunuldu. Osmanlı müziğinin gelişimine büyük katkılar sağlayan filozof, tarihçi ve dilbilimci Kantemiroğlu'nun kişiliğini yansıtmak amacıyla hem Doğu hem Avrupa müziğinden izler taşıyan bir repertuvarın sanatseverlerle buluştuğu konserde orkestrayı Şef Bujor Hoinic yönetti. Programda ortak kültürel değerler vurgulanırken icra edilen eserler arasında Alfred Alessandrescu’dan Sonbahar Alacakaranlığı, Ciprian Porumbescu’nun Balad’ı, Mircea Hoinic’in yaylı çalgılar orkestrası için düzenlenen konçertosu, Radu Sinaci’dan Kantemiroğlu’nun derlediği temalar üzerine eserler vardı. Konserde solist olarak Hasan Erim Hacat, Kübra Çadırcıoğlu (korno), Derin Irmak, Aytek Gültekin (trompet), Umut Çetin (trombon), Kerem Öktem, Amy Teresa Salsgiver, Ali Kaan Uysal (perküsyon) yer aldı.

AÇILIŞ KONUŞMASINI LIVIU SEBASTIAN JICMAN YAPTI Romanya Kültür Günleri’nin açılış konuşmasını Romen Kültür Merkezi Başkanı Liviu Sebastian Jicman yaptı. Jicman konuşmasında İstanbul’da olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti. Türkiye ve Romanya arasında gerçekleşen diplomatik ilişkilerinin güzel bir şekilde artarak devam ettiğini vurgulayan Jicman en güzel örneğinin ise karşılıklı gerçekleşen kültür sanat etkinlikleriyle birlikte ortaya çıktığını ve son dönemde yapılan en prestijli kültür sanat etkinliği olduğunu söyledi.

10 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK AKM'de 10 Eylül'e kadar devam edecek 'Romanya Kültür Günleri', klasik müzik, caz ve Romen folklorü, edebiyat, film, çağdaş sanat gösterileri ve çocuklara yönelik oyunlara yer verecek.