Rumenler Türkçe öğreniyor 0:00 / 0:00

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Bükreş Yunus Emre Enstitüsü, Romanya resmi kurumlarıyla Bükreş'te faaliyet gösteren yabancı ülke temsilciliklerine yönelik Türkçe kurslarına da devam ediyor. Bükreş Yunus Emre Enstitüsü, küresel salgın nedeniyle Türkçe öğretimi, kültür ve sanat faaliyetlerini çevirim içi olarak sürdürüyor.

Türkiye ve Romanya arasındaki 'İkili Askerî Eğitim ve İşbirliği Anlaşması' kapsamında Bükreş Yunus Emre Enstitüsü tarafından Romanya Savunma Bakanlığı personeline Türkçe dersleri verilmeye başlandı. Enstitü, Türkçe derslerin yanı sıra resim ve bilgi yarışmalarıyla Türk kültürünü, Türk sanatını ve tarihini de Romanya'da tanıtmaya devam ediyor.