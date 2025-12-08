Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.007,37 %0,81
        DOLAR 42,5492 %0,20
        EURO 49,5644 %0,07
        GRAM ALTIN 5.742,32 %-0,07
        FAİZ 37,98 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 79,81 %-0,05
        BITCOIN 90.047,00 %0,67
        GBP/TRY 56,7223 %-0,04
        EUR/USD 1,1642 %-0,02
        BRENT 63,75 %0,77
        ÇEYREK ALTIN 9.388,69 %-0,07
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Romanya’daki Türk STK’ları konfederasyon kuruyor - İş-Yaşam Haberleri

        Romanya’daki Türk STK’ları konfederasyon kurmayı hedefliyor

        Romanya– Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası, 30. yılı kapsamında Bükreş Parlamento Sarayı'nda düzenlenen kutlamanın, yalnızca diplomatik ve kültürel bir gece değil, aynı zamanda Romanya'daki Türk toplumunun kurumsal geleceğine yön verecek tarihi bir buluşma olduğunu aktardı. Etkinliğin en dikkat çekici yönünün ise Romanya'da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının ve mesleki teşkilatların ilk kez bu ölçekte ve resmiyette bir araya gelmesi olduğu bildirildi. Etkinliğe katılan T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da STK'ların güç birliği girişimini memnuniyetle karşıladığını belirterek: "Romanya'daki Türk toplumunun güçlü bir çatı altında birleşmesi, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri daha da ileriye taşıyacaktır" dedi.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 00:56 Güncelleme: 08.12.2025 - 00:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Romanya'da Türk STK platformu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Romanya'daki Türk sivil toplum kuruluşları Dr. Tamer Atalay’ın ev sahipliğinde büyük ölçekli birlik platformu kurdu. Romanya – Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 30. yılı kapsamında Bükreş Parlamento Sarayı’nda düzenlenen görkemli kutlama, yalnızca diplomatik ve kültürel bir gece değil, aynı zamanda Romanya’daki Türk toplumunun kurumsal geleceğine yön verecek tarihi bir buluşma oldu.

        Etkinliğin en dikkat çekici yönü, Romanya’da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının ve mesleki teşkilatların ilk kez bu ölçekte, bu resmiyette ve bu katılımla bir araya gelmesi oldu. MÜSİAD, ASİAD, AKSON, TİAD ve diğer Türk STK temsilcileri, Dr. Tamer Atalay’ın ev sahipliğinde tek masa etrafında buluşarak birlik ve dayanışma mesajı verdi.

        REKLAM

        ORTAK DEKLARASYON HAZIRLIĞI

        Toplantıda tüm STK’lar, aşağıdaki hedeflerde tam mutabakata vardı:

        ✔ Romanya’daki Türk toplumunun daha etkin temsil edilmesi

        ✔ Kurumsal gücün artırılması ve koordinasyonun sağlanması

        ✔ Tek ses, tek çatı ile daha güçlü bir görünürlük oluşturulması

        ✔ Gelecek nesillere güçlü kurumlar bırakılması

        Bu kapsamda, Romanya’daki Türk toplumu için ortak bir Birlik Deklarasyonu hazırlanması kararlaştırıldı.

        KONFEDERASYON HEDEFİ

        STK temsilcilerinin değerlendirmelerine göre, ortaya çıkacak deklarasyon, önümüzdeki aylarda kurumsal bir üst yapının—hatta adı şimdiden telaffuz edilen bir “Romanya Türkleri Konfederasyonu'nun temelini oluşturabilir. Bu vizyon, Romanya’daki Türk toplumunun hem iç yapılanmasını güçlendirmesi hem de Türkiye ile ilişkilerde daha görünür ve etkili bir rol üstlenmesi açısından tarihî bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

        YILLARDIR HAYAL EDİYORDUK

        Romanya – Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Tamer Atalay, yaptığı değerlendirmede:

        “Yıllardır hayalini kurduğumuz birlik ruhunun bu kadar güçlü bir şekilde ortaya çıkması hepimiz için gurur verici. Romanya’daki Türk toplumu artık daha güçlü, daha örgütlü ve daha görünür olacak” sözleriyle sürecin önemini vurguladı.

        Etkinliğe katılan T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da STK’ların güç birliği girişimini memnuniyetle karşıladığını belirterek: “Romanya’daki Türk toplumunun güçlü bir çatı altında birleşmesi, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri daha da ileriye taşıyacaktır” dedi.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Romanya
        #Dr. Tamer Atalay
        #Konfederasyon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?