Romanya'daki Türk sivil toplum kuruluşları Dr. Tamer Atalay’ın ev sahipliğinde büyük ölçekli birlik platformu kurdu. Romanya – Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın 30. yılı kapsamında Bükreş Parlamento Sarayı’nda düzenlenen görkemli kutlama, yalnızca diplomatik ve kültürel bir gece değil, aynı zamanda Romanya’daki Türk toplumunun kurumsal geleceğine yön verecek tarihi bir buluşma oldu.

Etkinliğin en dikkat çekici yönü, Romanya’da faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının ve mesleki teşkilatların ilk kez bu ölçekte, bu resmiyette ve bu katılımla bir araya gelmesi oldu. MÜSİAD, ASİAD, AKSON, TİAD ve diğer Türk STK temsilcileri, Dr. Tamer Atalay’ın ev sahipliğinde tek masa etrafında buluşarak birlik ve dayanışma mesajı verdi.

ORTAK DEKLARASYON HAZIRLIĞI

Toplantıda tüm STK’lar, aşağıdaki hedeflerde tam mutabakata vardı:

✔ Romanya’daki Türk toplumunun daha etkin temsil edilmesi

✔ Kurumsal gücün artırılması ve koordinasyonun sağlanması

✔ Tek ses, tek çatı ile daha güçlü bir görünürlük oluşturulması

✔ Gelecek nesillere güçlü kurumlar bırakılması Bu kapsamda, Romanya’daki Türk toplumu için ortak bir Birlik Deklarasyonu hazırlanması kararlaştırıldı. KONFEDERASYON HEDEFİ STK temsilcilerinin değerlendirmelerine göre, ortaya çıkacak deklarasyon, önümüzdeki aylarda kurumsal bir üst yapının—hatta adı şimdiden telaffuz edilen bir “Romanya Türkleri Konfederasyonu'nun temelini oluşturabilir. Bu vizyon, Romanya’daki Türk toplumunun hem iç yapılanmasını güçlendirmesi hem de Türkiye ile ilişkilerde daha görünür ve etkili bir rol üstlenmesi açısından tarihî bir fırsat olarak değerlendiriliyor. YILLARDIR HAYAL EDİYORDUK Romanya – Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Tamer Atalay, yaptığı değerlendirmede: “Yıllardır hayalini kurduğumuz birlik ruhunun bu kadar güçlü bir şekilde ortaya çıkması hepimiz için gurur verici. Romanya’daki Türk toplumu artık daha güçlü, daha örgütlü ve daha görünür olacak” sözleriyle sürecin önemini vurguladı. Etkinliğe katılan T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da STK’ların güç birliği girişimini memnuniyetle karşıladığını belirterek: “Romanya’daki Türk toplumunun güçlü bir çatı altında birleşmesi, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkileri daha da ileriye taşıyacaktır” dedi.