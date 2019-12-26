Romarinho iddiası!

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde Max Kruse'a alternatif olabilecek maliyeti düşük bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda bir süredir Fortaleza’nın hücum oyuncusu Romarinho’yu yakından takip eden Sarı-Lacivertliler, transferin maliyetini öğrenmek için oyuncunun kulübü ve menajeriyle iletişime geçti.

Fortaleza 25 yaşındaki oyuncusu için 2 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Romarinho ise 1 milyon euro yıllık ücret talebinde bulundu. Sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Romarinho bu sezon Brezilya Ligi’nde 32 maçta 3 gol, 4 asist’lik performans ortaya koydu.