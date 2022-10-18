'Romeo ve Juliet' Zorlu PSM'de

Kökleri 1909 yılında atılan ve tüm dünyada bale sanatına yeni bir anlam katarak çığır açan Ballets Russes Topluluğu'na dayanan ve klasik balenin dünya çapındaki en iyi temsilcilerinden biri olarak nitelendirilen Monte Carlo Balesi, Jean-Christophe Maillot'nun yönetimiyle bir kez daha Zorlu PSM’de sanatseverlere büyüleyici bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

Repertuarında ünlü koreograf Maillot’un öncülüğünde üretilmiş 40’a yakın bale koreografisi yer alan Monte Carlo Balesi, Shakespeare klasiği 'Romeo ve Juliet’in yeniden yorumuyla 3-4 Şubat 2023’te Zorlu PSM’nin eşsiz atmosferinde sanatseverlerle buluşacak.

Jean-Christophe Maillot'nun 20 yılı aşkın süredir hazırladığı Vers un Pays Sage (1995), Roméo et Juliette (1996), Cendrillon (1999), La Belle (2001), Le Songe (2005), Altro Canto (2006), Faust (2007) ve LAC (2011) gibi gösterileriyle günümüzün en önemli topluluklarından biri haline gelen ve daha önce 2017 yılında Göl eseriyle Zorlu PSM’de sahne alan Monte Carlo Balesi’nin eşsiz Romeo ve Juliet gösterisinin biletleri satışta.