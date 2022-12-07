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Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Katia Aveiro'dan maç sonu olay paylaşım!

Portekiz'in İsviçre'yi 6-1 mağlup ettiği maça Cristiano Ronaldo'nun yedek kalması damgasını vururken, yıldız futbolcunun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Katia Aveiro, maçın ardından sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla bu karara sitem etti.

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  • Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Katia Aveiro'dan maç sonu olay paylaşım!

    Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nın en flaş skorlarından birini Portekiz, İsviçre karşısında elde etti.
  • Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Katia Aveiro'dan maç sonu olay paylaşım!

    Portekiz, son 16 turunda karşılaştığı rakibini 6-1'lik skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
  • Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Katia Aveiro'dan maç sonu olay paylaşım!

    Portekiz'in gövde gösterisi yaptığı maça ise alınan skordan çok Cristiano Ronaldo'nun yedek kalması damga vurdu.
  • Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Katia Aveiro'dan maç sonu olay paylaşım!

    Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, 37 yaşındaki ünlü golcüyü kritik İsviçre maçında yedek kulübesinde oturttu.
  • Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Katia Aveiro'dan maç sonu olay paylaşım!

    Santos'un bu kararı dünya basınında geniş yankı uyandırırken, Ronaldo'nun yerine forma giyen Gonçalo Ramos ise 3 gol, 1 asistle maçın kahramanı oldu.
  • Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Katia Aveiro'dan maç sonu olay paylaşım!

    Cristiano Ronaldo'nun maçın hemen ardından takım sevincine katılmayıp soyunma odasına yönelmesi dikkat çekerken, yıldız ismin sevgilisi Georgina Rodriguez ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem oldu. 
  • Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Katia Aveiro'dan maç sonu olay paylaşım!

    Karşılaşmayı tribünden takip eden Georgina Rodriguez, maç öncesi milli marşlar okunurken tüm basın mensuplarının Ronaldo'nun fotoğrafını çekmesine değinerek sitem dolu ifadeler kullandı.   
  • Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Katia Aveiro'dan maç sonu olay paylaşım!

    Rodriguez yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
  • Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Katia Aveiro'dan maç sonu olay paylaşım!

    "Tebrikler Portekiz.11 futbolcu milli marşı söylerken tüm gözler senin (Ronaldo) üzerindeydi. Dünyanın en iyi futbolcusunu 90 dakika izleme keyfini yaşayamamak üzücü."
  • Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Katia Aveiro'dan maç sonu olay paylaşım!

    "Taraftarlar seni çağırmayı ve adını haykırmayı bırakmadılar. Umarım yakın dostun Fernando ile el ele verip bizi bir gece daha mutlu edersiniz."
  • Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Katia Aveiro'dan maç sonu olay paylaşım!

    Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ağabeyinin yedek kalmasına tepki gösterdi.
  • Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez ve kız kardeşi Katia Aveiro'dan maç sonu olay paylaşım!

    "NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU ASLA ANLAYAMAYACAKLAR"

    Katia Aveiro paylaşımında, "Eve dönmeni, milli takımı bırakıp yanımızda oturmanı gerçekten çok istiyordum. Artık yeterince acı çektik. Ne kadar büyük olduğunu asla anlayamayacaklar. Küçükler, senin ne kadar büyük olduğunun farkında değiller." ifadesini kullandı.

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