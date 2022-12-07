"NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU ASLA ANLAYAMAYACAKLAR"

Katia Aveiro paylaşımında, "Eve dönmeni, milli takımı bırakıp yanımızda oturmanı gerçekten çok istiyordum. Artık yeterince acı çektik. Ne kadar büyük olduğunu asla anlayamayacaklar. Küçükler, senin ne kadar büyük olduğunun farkında değiller." ifadesini kullandı.