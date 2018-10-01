Ronaldo tecavüz iddiasına yanıt verdi!

Cristiano Ronaldo, kendisine yönelik tecavüz suçlamasına yanıt verdi.

Alman Der Spiegel dergisinin, Ronaldo’nun, tecavüz iddiasıyla ortaya çıkan Kathryn Mayorga’ya sessiz kalması karşılığında 375 bin dolar ödediğini yazması üzerine yıldız futbolcu BBC’ye konuştu.

33 yaşındaki Portekizli futbolcu, "Spiegel göz göre göre yasadışı habercilik yapıyor" diyerek, "Bu, muhtemelen son yıllarda yapılan en ciddi kişisel hak ihlallerinden biri" ifadesini kullandı.

Instagram hesabından bir video yayınlayarak da kendisi savunan Ronaldo, "Hayır, hayır, hayır. Benim adımı kullanarak kendi reklamlarını yapmak istiyorlar. Bu normal" dedi.

34 yaşındaki Kathryn Mayorga adlı kadın Ronaldo’nun 2009 yılında Las Vegas’ta bir otelde kendisine saldırdığını iddia etmişti.

Juventus takımının yıldızı Ronaldo ise çıkan haberleri ‘yalan haber’ olarak nitelendirip iddiaları reddetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ