Rönesans Dönemi Sanat Akımları

Antik çağlardan esin alan, simetri ve perspektif gibi konuları önceleyen Rönesans dönemi tablolarında görülen sanat akımı nedir? İşte, tüm detaylar…
Rönesans Devri Sanat Akımı Özellikleri
14 ve 15. yüzyılları etkileyen ve en nadide örnekleri bu dönemde veren sanat akımına Rönesans dönemi adı verilmektedir. Kaynağını Antik Yunan ve Roma medeniyetinden alan bu sebepten de yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans sanatında ışık, gölge ve matematiğe dayalı bir düzen önemli yer tutmaktadır.
Daha önceleri bir süs öğesi olarak kullanılan resim sanatı bu dönemde bağımsız bir sanatsal öğe olarak kendine yer bulmuştur. Resimlerde kullanılan perspektif anlayışı ile insan figürleri gerçeğe uygun olarak resmedilebilmiştir. Orta Çağ’ın katı kuralcılığından oldukça uzak bir anlayışa sahip olan Rönesans sanatında, dini konuların dışında doğaya dair anlatılara rastlamak da mümkündür.
Ayrıca Rönesans devrinde üç farklı resim okulu kurulmuş ve bunlar farklı tarzlarda tablolar meydana getirmişlerdir. Venedik Okulu daha çok manzara yaparken, Floransa Okulu insan vücuduna odaklanmıştır. Çoğunlukla dini konuların işlendiği yer ise Roma Okulu olarak dikkat çekmektedir.
Saydığımız bu özelliklere sahip olan Rönesans döneminin öne çıkan sanat akımı ise Klasizm’dir. Kendisini mimari, edebiyat, müzik ve resim gibi birçok alanda gösteren bu akımda kullanılan objelerin uyumuna özellikle dikkat edilir.
Şimdi gelin, Rönesans döneminin belirgin sanat akımı olan karşımızda duran Klasizm’e detaylı bir şekilde göz atalım.
Klasizm
En bilinen ve en yaygın anlamıyla Klasizm; Antik dönem sanatını tekrar etme anlamına gelmektedir. Denge, uyum ve matematiğe dayalı bir oranlamanın belirgin olduğu bu sanat akımında objeler bir kompozisyon oluşturmuşlardır.
Özellikle resim ve heykelde, kullanılan figürler tarafsız bir gözle işlenmiştir. Bunun yanında Antik Yunan ve Roma’ya ait olan pagan kültürü ve çok tanrıcılık da, eserlerde kendine rahatlıkla yer bulmuştur.
Resimlerdeki detaylar basit bir yapıya ve gerçekçi bir görünüme sahiptir. Sanat, sanat içindir anlayışına sıkı sıkıya bağlı olan Klasizm; bu özelliği sebebiyle kuralcı bir yapıya sahiptir. Buradan hareketle kimi çevreler Klasizm’e eş anlamlı olarak Kuralcılık akımı ismini de kullanmışlardır.
Rönesans dönemi Klasizm akımının en önemli temsilcileri ise Leonardo Da Vinci, Michelangelo Buonarotti ve Raffaello olarak dikkat çekmektedir. Saydığımız bu sanatçılar ve Rönesans dönemi tablolarında görülen sanat akımı hakkındaki detaylar ise şu şekilde özetlenebilir.
Leonardo Da Vinci
Klasizm’in en önemli temsilcilerinden biri olan Leonardo Da Vinci’nin öne çıkan eserleri şu şekildedir:
- Mona Lisa
- Son Akşam Yemeği
- Vitruvius Adamı
- Kırmızı Tebeşir Otoportresi
- Kayalıklar Bakiresi
- La Scapigliata
- Kakımlı Kadın
- Salvator Mundi
Micheangelo Buonarroti
Rönesans’ın bir diğer önemli sanatçısı ise Michelangelo’dur. Resim sanatının yanı sıra heykeltıraşlık ve mimarlık da yapan Michelangelo’nun öne çıkan tabloları ise şu şekildedir:
- Aziz Antonio’nun Azabı
- Doni Tondo
- Manchester’li Madonna
- Adem’in Yaratılışı
- İlk Günah ve Cennetten Kovuluş
Raffaello Sanzio
Dönemin en büyük üçlüsünden sonuncusu da Raffello Sanzio’dur. Rafaello’nun öne çıkan tabloları ise şu şekilde sıralanabilir:
- Atina Okulu
- Sistine Meryemi
- Meryem’in Evliliği
- La Fornarina
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