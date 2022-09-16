Reform Hareketi Nedenleri ve Sonuçları

Kilisenin ve ona bağlı olan ruhban sınıfının aşırı zenginleşmesi ve yozlaşmasının tetikleyici rol oynadığı reform nasıl ortaya çıktı? Reform döneminde Avrupa’da ortaya çıkan mezhepler nelerdir? İşte Reform tarihi hakkında tüm detaylar…

Reform Nedir?

Kelime anlamı olarak ıslahat ya da yenilik anlamına gelen Reform; Katolik kilisesinde meydana gelen bozulmalara bir tepki olarak ortaya konmuş olan dinsel harekettir. Olumsuz dini şartlar, kilisenin siyaset ve dünyevi işlere olan müdahalesi gibi nedenlerle başlayan Reform hareketinin ilk kıvılcımı 16. yüzyılda ortaya çıkmış ve kısa sürede tüm Avrupa’yı etkisi altına almıştır.

Reform Hareketi İlk Kez Hangi Ülkede Başlamıştır?

Reform hareketlerinin ortaya çıktığı ilk yer Almanya’dır. Reform hareketinin öncüsü olan teolog Martin Luther; 1517 yılında Roma’ya gerçekleştirdiği bir gezi sırasında, Papa ve çevresinin büyük bir refah içinde yaşadığını görmüş ve din adamlarının insanların dini duygularını suistimal ederek büyük bir güç ve ekonomi yarattıklarını fark etmiştir. Kiliseye olan güveni zedelenen Martin Luther Almanya’ya dönerek 95 maddeden oluşan bir bildiri hazırlamış ve bu metni kilisenin duvarına asmıştır.

Tanrı ile kul arasına kimsenin giremeyeceği, günahların sadece Tanrı tarafından affedilebileceği ve kilisenin cennetten toprak satamayacağı gibi maddeler içeren bu metin sebebiyle Martin Luther, Papa tarafından aforoz edilmiştir. Fakat kısa süre içinde Avrupa’ya da yayılan bu metin kendine çok sayıda taraftar toplamış ve Martin Luther’i destekleyen bu kişiler Protestan adında yeni bir mezhep kurmuşlardır. Bu mezhebin kurucusu da Martin Luther olarak belirlenmiştir.