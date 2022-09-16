Reform Hareketi Nedenleri ve Sonuçları

Kilisenin ve ona bağlı olan ruhban sınıfının aşırı zenginleşmesi ve yozlaşmasının tetikleyici rol oynadığı reform nasıl ortaya çıktı? Reform döneminde Avrupa’da ortaya çıkan mezhepler nelerdir? İşte Reform tarihi hakkında tüm detaylar…
Reform Nedir?
Kelime anlamı olarak ıslahat ya da yenilik anlamına gelen Reform; Katolik kilisesinde meydana gelen bozulmalara bir tepki olarak ortaya konmuş olan dinsel harekettir. Olumsuz dini şartlar, kilisenin siyaset ve dünyevi işlere olan müdahalesi gibi nedenlerle başlayan Reform hareketinin ilk kıvılcımı 16. yüzyılda ortaya çıkmış ve kısa sürede tüm Avrupa’yı etkisi altına almıştır.
Reform Hareketi İlk Kez Hangi Ülkede Başlamıştır?
Reform hareketlerinin ortaya çıktığı ilk yer Almanya’dır. Reform hareketinin öncüsü olan teolog Martin Luther; 1517 yılında Roma’ya gerçekleştirdiği bir gezi sırasında, Papa ve çevresinin büyük bir refah içinde yaşadığını görmüş ve din adamlarının insanların dini duygularını suistimal ederek büyük bir güç ve ekonomi yarattıklarını fark etmiştir. Kiliseye olan güveni zedelenen Martin Luther Almanya’ya dönerek 95 maddeden oluşan bir bildiri hazırlamış ve bu metni kilisenin duvarına asmıştır.
Tanrı ile kul arasına kimsenin giremeyeceği, günahların sadece Tanrı tarafından affedilebileceği ve kilisenin cennetten toprak satamayacağı gibi maddeler içeren bu metin sebebiyle Martin Luther, Papa tarafından aforoz edilmiştir. Fakat kısa süre içinde Avrupa’ya da yayılan bu metin kendine çok sayıda taraftar toplamış ve Martin Luther’i destekleyen bu kişiler Protestan adında yeni bir mezhep kurmuşlardır. Bu mezhebin kurucusu da Martin Luther olarak belirlenmiştir.
Reform Dönemi Nedenleri
16. yüzyılda Almanya’da ortaya çıkan ve tüm Avrupa’ya yayılan Reform hareketi başlamasında etkili olan faktörler şu şekilde listelenebilir:
- Katolik kilisesinde meydana gelen bozulma ve yozlaşma.
- Ulusal dillerin ortaya çıkması ve İncil’in birçok Avrupa diline çevrilmesi.
- Kâğıt ve matbaanın gelişmesiyle birçok kitabın kolaylıkla basılması ve halk arasında artan okuryazarlık oranı.
- Rönesans ile gelişen özgür düşünce ortamının da etkisiyle kilisenin ve din adamlarının sorgulanması.
- Kilisenin elinde bulunan Aforoz, Enterdi gibi yetkileri kullanarak halkları baskı altında tutması.
Reform Dönemi Sonuçları
Avrupa’da mezhep birliğini sona erdiren ve birçok yeni mezhebin ortaya çıkmasına olanak sağlayan Reform dönemi sonuçları şu şekildedir:
- Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıkmıştır.
- Kilise ve Ruhban sınıfı eski itibarlarını ve otoritelerini kaybetmişlerdir.
- Eğitim faaliyetleri kilisenin elinden alınmış ve eğitim laik bir çizgiye kaydırılmıştır.
- Papanın krallıklar üzerine olan siyasi etkinliği sona ermiştir.
- Avrupa’da siyasi açıdan büyük bölünmeler yaşanmıştır.
- Katolik mezhebinden ayrılan ülkeler, kilisenin toprak ve mal varlıklarına el koymuştur.
Reform Döneminde Avrupa’da Ortaya Çıkan Mezhepler
Reform hareketlerinin sonunda Katolik ve Ortodoks olarak iki mezhebe bölünmüş olan Hristiyanlığa, Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm adıyla 3 yeni mezhep daha eklenmiş ve Avrupa’da var olan mezhep birliği sona ermiştir.
Protestanlık
Reform hareketleri sonucunda doğan Protestanlık mezhebinin kurucusu Martin Luther’dir. Roma ziyareti sonrası kilisesinin duvarına 95 madden oluşan bir bildiri yayınlayan Luther; Papalık tarafından aforoz edilmiş fakat fikirleri kısa bir sürede Avrupa’ya yayılmış ve Protestanlık mezhebi ortaya çıkmıştır.
Kalvenizm
16. yüzyılın başında John Calvin tarafından kurulan Kalvenizm; ilk olarak Cenevre’de ortaya çıkmış ve kısa sürede Avrupa’ya yayılmıştır. Kalvenizm’in Fransa’da resmen kabul edilmesi ise 1598 Nantes Fermanı ile mümkün olmuştur.
Anglikanizm
İngiltere kralı 8. Henry tarafından, İngiltere’ye has ilkeler etrafında kurulan bir mezheptir. Katoliklik ile Protestanlık arasında bir orta yol olarak görülen bu mezhep; İngiltere’nin resmi kilisesidir.
YORUMLAR