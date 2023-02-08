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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep'te hasara neden oldu. 10 ili vuran depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken deprem yardım kampanyaları düzenlenmeye başlandı. İşte, Rönesans Holding deprem bölgesine yardım kampanyası...

RÖNESANS HOLDİNG DEPREM BÖLGESİ YARDIM KAMPANYASI

Rönesans Holding, Yenice şantiyesini Koordinasyon Merkezi olarak konumlandırdı. Malatya’da bulunan Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulu misafirhanesini depremzedelere açarak 700 kişiyi buraya yerleştirdi. Dağcılardan oluşan 6 kişilik özel bir kurtarma ekibi ile 5 dağcı ve 2 kurtarma köpeğinden oluşan Fransız özel kurtarma ekibi bölgeye sevk etti. Vinç, ekskavatör, jeneratör, aydınlatma kulesi, jeneratör, konteyner gibi 100’ün üzerindeki araç ve ekipmanı bölgeye yönlendirdi.Isıtıcı, battaniye, yorgan, yastık gibi 15 binin üzerindeki malzemeyi ilk etapta yola çıkardı. AVM otoparklarını bölge sakinlerinin kullanımına açtı. AVM otoparklarında çorba ve çay servisi başlatıldı. Arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 140 gönüllü personel bölgeye sevk edildi. 7 ve 8 Şubat tarihlerinde merkez ofislerinden en yakın Kızılay Kan Merkezlerine servis kaldırdı.