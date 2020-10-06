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Haberlerİş-YaşamRoyal Halı ihalesine teklif engeli
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Royal Halı'nın ihalesi teklif gelmemesi nedeniyle gerçekleştirilmeyecek

Royal ve Atlas Halı İktisati Bütünlüğü'nün bugün yapılmasına karar verilen satış ihalelerinin, teklif gelmemesi nedeniyle gerçekleşmeyeceği bildirildi.

Royal Halı ihalesine teklif engeli
AA

Royal ve Atlas Halı İktisati Bütünlüğü'nün bugün yapılmasına karar verilen satış ihalelerinin, teklif gelmemesi nedeniyle gerçekleşmeyeceği bildirildi.

Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( TMSF) tarafından satışına karar verilen "Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisati Bütünlüğü" ile "BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satış ihalelerinin, ihale şartnamesi gereği 5 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar teklif gelmemesi nedeniyle gerçekleştirilmeyeceği kaydedildi.

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