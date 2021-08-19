Royal Hastanesi Bandırmaspor transferi kapattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Bandırmaspor
ABONE OL

Royal Hastanesi Bandırmaspor transferi kapattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Mehmet Özcan takviyesinin ardından transferi kapattı

Royal Hastanesi Bandırmaspor transferi kapattı

TFF 1'inci Lig'de yeni sezona Denizlispor deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetle başlayan Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eskişehirspor'dan ayrılan Mehmet Özcan'ı kadrosuna kattı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Bordo-beyazlı kulübün başkanı Onur Göçmez, Mehmet Özcan takviyesiyle transferi kapattıklarını söyledi.

''TRANSFERLERİN YÜZDE 95'İNİ SEZON ÖNCESİ KAMPINA YETİŞTİRDİK''

Transferde hedefledikleri noktaya ulaştıklarını belirten Göçmez, ''Önce hocamız Mustafa Gürsel ile anlaşıp, takımın başına getirdik. Ardından transferlerin yüzde 95'ini sezon öncesi kampına yetiştirdik. Genç ve dinamik bir takım kurduk. Yaş ortalaması 26 olan bir takıma sahibiz. Sezona da galibiyetle başladık. Bundan sonra artık söz sırası teknik heyet ve oyuncularda'' dedi.

Bandırmaspor sezonun ikinci haftasında 22 Ağustos Pazar günü sahasında Menemen Belediyespor ile karşılaşacak.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Randers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS muhtemel 11'leri! Marcao...
FUTBOL Terim'in muhtemel 11'i
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 4 ayrılık birden! Falcao ve Babel...
FUTBOL Galatasaray'da 4 ayrılık birden!
Fenerbahçe HJK Helsinki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FB maçı Pereira'nın 11'i
FUTBOL Forvette kim oynayacak? Pereira'nın 11'i
Denizlispor'da istifa depremi
FUTBOL Denizlispor'da istifa depremi
Galatasaray'dan Tevfik Fikret için anma mesajı
FUTBOL Galatasaray, Tevfik Fikret'i andı
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı
FUTBOL Süper Lig'de 2. hafta heyecanı
Sivasspor Kopenhag'ı ağırlayacak! Sivasspor Kopenhag maçı saat kaçta?
FUTBOL Yiğido, Kopenhag'ı ağırlayacak
Trabzonspor, Roma'yı konuk edecek
FUTBOL Fırtına'nın rakibi Roma!
Valencia, Antalyaspor maçında sahada
FUTBOL Antalyaspor maçında sahada
Royal Hastanesi Bandırmaspor, Mehmet Özcan'ı renklerine bağladı
FUTBOL Mehmet Özcan, Bandırmaspor'da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.