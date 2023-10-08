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        Haberler Magazin 'Roza'ya Mersin'de özel gösterim

        'Roza'ya Mersin'de özel gösterim

        Roza' filmi için Mersin'de özel bir gösterim gerçekleştirildi. Filmi, özel gösterimde Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer, Fikret Kuşkan ve yönetmen Mustafa Kotan birlikte izledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 13:25 Güncelleme: 08.10.2023 - 13:25
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        Hamit İzol’un aynı adlı kitabından uyarlanan, oyunu kadrosunda Belçim Bilgin, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, Ayça Kuru, Hasan Balay, İrem Sultan Cengiz ve Arin Alkış’ın yer aldığı 'Roza' filmi için Mersin’de özel bir gösterim gerçekleştirildi.

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        Hamit İzol’ün ev sahipliğinde gerçekleşen galaya; Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile eşi Meral Seçer, kent protokolü, STK ve oda yöneticileri katılırken Fikret Kuşkan ve yönetmen Mustafa Kotan da Mersinlileri yalnız bırakmadı.

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        Mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını anlatan ‘Roza’, törenin buyurduğu şekilde hayatlarına devam eden 'Fate' ve 'Hüseyin', kızları 'Xezal’ın yaşadığı zorlukların ardından karşı karşıya gelmesini hikâye ediniyor.

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        Yapımı Akiz Yapım’a, genel koordinatörlüğünü Irmak Çığ Erlertürk’ ait olan filmin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan otururken senaryosu ise Sultan Turan Kızılay imzası taşıyor.

        #roza
        #Fikret Kuşkan
        #Mersin
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